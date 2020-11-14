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Nova declaração

Defesa reforça ausência de política partidária nas Forças Armadas

A mensagem assinada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo,  enfatiza que o único representante político como integrante do Governo, é o Ministro da Defesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 17:49

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 17:49

Ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, fala ao microfone
Ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, fala ao microfone Crédito: Carolina Antunes/PR
O Ministério da Defesa divulgou hoje (14) nota onde assinala que a característica fundamental das Forças Armadas como instituições de Estado, permanentes e necessariamente apartadas da política partidária.
O texto também enfatiza que o único representante político das Forças Armadas, como integrante do Governo, é o Ministro da Defesa, e ainda salienta que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, quando se manifestam, sempre falam em termos institucionais, sobre as atividades e as necessidades de preparo e emprego das suas Forças, que estão voltadas exclusivamente para as missões definidas pela Constituição Federal e Leis Complementares.
A mensagem é assinada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e subscrita pelos comandantes das três forças: Edson Leal Pujol (Exército), Antonio Carlos Moretti Bermudez (Aeronáutica) e Ilques Barbosa Junior (Marinha).

APREÇO PELAS FORÇAS ARMADAS

Conforme os quatro signatários, o presidente da República, como comandante supremo, tem demonstrado, por meio de decisões, declarações e presença junto às tropas, apreço pelas Forças Armadas, ao que tem sido correspondido.
Na quinta-feira (12), conforme reportado pela Agência Brasil, o Comandante do Exército, Edson Pujol, ao participar de uma teleconferência do Instituto para Reforma das Relações Estado e Empresa, com a participação dos ex-ministros Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) e Raul Jungmann (Defesa), ambos do governo de Michel Temer, afirmou que as Forças Armadas não querem fazer parte da política governamental ou do Congresso Nacional. Muito menos queremos que a política entre em nossos quartéis
Segundo Pujol disse na ocasião, ainda a respeito da política e dos militares, nestes dois anos, o Ministério da Defesa e as três Forças se preocuparam, exclusivamente e exaustivamente, com assuntos militares.
Ontem à noite (13), o presidente Jair Bolsonaro publicou em uma rede social que a afirmação do General Edson Leal Pujol (escolhido por mim para Comandante do Exército), que militares não querem fazer parte da política, vem exatamente ao encontro do que penso sobre o papel das Forças Armadas no cenário nacional.

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