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Alerta

RS confirma cinco mortes pelas chuvas no estado

O Estado vem sofrendo com vendavais, alagamentos, enxurradas e soterramentos desde o dia 13 de novembro. Pelo menos 158 prefeituras reportaram danos à Defesa Civil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 nov 2023 às 14:11

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 14:11

Um deslizamento atingiu residência e deixou duas mulheres mortas em Gramado (RS)
Deslizamento atingiu residência e deixou duas mulheres mortas em Gramado (RS) Crédito: Reprodução/Prefeitura de Gramado
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, nesta terça-feira (21), mais uma morte pelas chuvas no estado e Porto Alegre decretou estado de emergência devido às enchentes na cidade. Agora são cinco mortes relacionadas às chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada.
A quinta vítima, uma mulher, foi encontrada por familiares dentro de casa. Segundo a Defesa Civil, os parentes chegaram a acionar o socorro, mas ela não resistiu. O órgão ainda informou que 24.976 pessoas estão desalojadas, enquanto outras 3.351 foram encaminhadas a abrigos públicos.
A cidade de Gramado registrou duas mortes relacionadas às chuvas. Giruá, Vila Flores e Eldorado do Sul aparecem no balanço da Defesa Civil com uma morte cada. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), anunciou nesta terça que a capital está em estado de emergência após as chuvas. "Dar agilidade ao trabalho das equipes é fundamental para cuidarmos dos que mais precisam".

Chuvas no RS

Rio Grande do Sul vem sofrendo com vendavais, alagamentos, enxurradas e soterramentos desde o dia 13 de novembro. No estado, pelo menos 158 prefeituras reportaram danos à Defesa Civil. As ruas de Porto Alegre foram tomadas pela água do Guaíba após uma das comportas vazar na noite desta segunda-feira (20).
O nível do Guaíba chegou a 3,45 metros às 7h15 desta terça. A cota de inundação é de 3 metros e a de alerta é 2,5 metros, segundo a Defesa Civil. O prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou nesta segunda que as comportas foram fechadas. "Em função do alto nível de chuva nas cabeceiras e rios que deságuam no Guaíba, determinamos o fechamento preventivo".

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