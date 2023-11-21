RS confirma cinco mortes pelas chuvas no estado

Deslizamento atingiu residência e deixou duas mulheres mortas em Gramado (RS) Crédito: Reprodução/Prefeitura de Gramado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, nesta terça-feira (21), mais uma morte pelas chuvas no estado e Porto Alegre decretou estado de emergência devido às enchentes na cidade. Agora são cinco mortes relacionadas às chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada.

A quinta vítima, uma mulher, foi encontrada por familiares dentro de casa. Segundo a Defesa Civil, os parentes chegaram a acionar o socorro, mas ela não resistiu. O órgão ainda informou que 24.976 pessoas estão desalojadas, enquanto outras 3.351 foram encaminhadas a abrigos públicos.

A cidade de Gramado registrou duas mortes relacionadas às chuvas. Giruá, Vila Flores e Eldorado do Sul aparecem no balanço da Defesa Civil com uma morte cada. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), anunciou nesta terça que a capital está em estado de emergência após as chuvas. "Dar agilidade ao trabalho das equipes é fundamental para cuidarmos dos que mais precisam".

Chuvas no RS

Rio Grande do Sul vem sofrendo com vendavais, alagamentos, enxurradas e soterramentos desde o dia 13 de novembro. No estado, pelo menos 158 prefeituras reportaram danos à Defesa Civil. As ruas de Porto Alegre foram tomadas pela água do Guaíba após uma das comportas vazar na noite desta segunda-feira (20).