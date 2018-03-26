Rótulos deverão informar todos ingredientes da cerveja

Cerveja Crédito: Divulgação

A Justiça Federal de Goiás determinou que as cervejas vendidas no Brasil deverão trazer em seus rótulos informações sobre os todos os ingredientes que compõem o produto. As empresas terão um prazo de 120 dias para se adequarem à nova regra, e os rótulos antigos não precisarão ser substituídos.

Os rótulos deverão ter “informação clara, precisa e ostensiva quanto aos respectivos ingredientes, substituindo-se a genérica expressão ‘cereais não malteados/maltados’ pela devida especificação do nome dos cereais e matérias-primas efetivamente utilizados”, escreveu em sua sentença o juiz federal Juliano Taveira Bernardes, da 4ª Vara de Goiás. A decisão foi tomada em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em Goiás.