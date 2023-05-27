Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Roger Waters comenta polêmica nazista: "Querem me silenciar"
Mal-entendido

Roger Waters comenta polêmica nazista: "Querem me silenciar"

Na última sexta-feira, 26, a polícia de Berlim revelou que está apurando o caso de incitação ao ódio público depois que o músico se apresentou na capital alemã, vestindo um longo casaco preto com faixas vermelhas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 mai 2023 às 19:42

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 19:42

Cartaz da turnê do músico, e cena em que Rogers interpreta personagem fascista durante show
Cartaz da turnê do músico, e cena em que Rogers interpreta personagem fascista durante show Crédito: Reprodução/Divulgação/Reprodução/Twitter
Roger Waters usou as redes sociais para comentar as polêmicas envolvendo seu nome, após subir ao palco em Berlim, no dia 17 de maio, vestindo trajes nazistas. O cantor e compositor de 79 anos disse, por meio do Twitter, que sua performance foi uma "evidente declaração em oposição ao fascismo" e lembrou que a representação de um demagogo fascista é uma característica de seus shows desde The Wall, do Pink Floyd, nos anos 1980.
"Minha recente apresentação em Berlim atraiu ataques de má-fé daqueles que querem me difamar e silenciar porque discordam de minhas opiniões políticas e princípios morais. Os elementos de minha performance que foram questionados são claramente uma declaração em oposição ao fascismo, injustiça e fanatismo em todas as suas formas. Tentativas de retratar esses elementos como outra coisa são engenhosas e politicamente motivadas", destacou.
Na última sexta-feira, 26, a polícia de Berlim revelou que está apurando o caso de incitação ao ódio público depois que Roger Waters se apresentou na capital alemã vestindo um longo casaco preto com faixas vermelhas, fazendo alusão ao uniforme de um oficial da SS. Ele ainda exibiu no telão nomes de várias pessoas mortas em decorrência de regimes autoritários, como Anne Frank, adolescente judia vítima do Holocausto; e Shireen Abu Akleh, jornalista palestino-americana da Al Jazeera que morreu em uma operação israelense em maio de 2022.
O protesto não foi bem visto por autoridades israelenses. O ministério das Relações Exteriores do País afirmou que o artista "profanou a memória de Anne Frank e de seis milhões de judeus assassinados no Holocausto". "Waters quer comparar Israel com os nazistas. Ele é um dos maiores críticos dos judeus de nossa época", escreveu no Twitter o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon.
De acordo com Martin Halweg, porta-voz da polícia local, a roupa usada pelo membro fundador da banda Pink Floyd pode ser interpretada como uma glorificação ou justificativa do regime nazista e, por isso, teria potencial para afetar a ordem pública. Após a conclusão da investigação, os resultados serão enviados ao Ministério Público para uma análise jurídica final. A promotoria decidirá se o músico britânico enfrentará ou não processo judicial.
Waters é um conhecido ativista pró-Palestina que já foi acusado de ter posições antijudaicas. Em seus shows, ele utiliza um porco inflável com a estrela de David. Também defende ações de boicote a produtos israelenses.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados