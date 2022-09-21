Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • RJ: Dentista tinha passagem secreta dentro de armário para atender traficantes
Preso em flagrante

RJ: Dentista tinha passagem secreta dentro de armário para atender traficantes

Polícia descobriu o caso ao checar uma denúncia de clínica clandestina na zona norte do Rio. O local não tinha autorização da Vigilância Sanitária para funcionar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2022 às 15:32

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 15:32

A checagem de uma denúncia que apontava o funcionamento irregular de uma clínica odontológica, nesta terça (20), fez a polícia descobrir uma passagem secreta para atendimentos de criminosos fixados na favela Para-Pedro, no bairro Colégio, na zona norte do Rio de Janeiro. O dentista foi preso pela falta de registro da clínica nos órgãos sanitários.
Passagem secreta dentro de armário da clínica odontológica foi descoberta pela polícia nesta terça-feira (20)
Passagem secreta dentro de armário da clínica odontológica foi descoberta pela polícia nesta terça-feira (20) Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Rio de Janeiro
O acesso foi desvendado quando, ao perceber a aproximação de agentes da fiscalização, o dentista responsável correu para dentro de um armário do seu consultório e desapareceu do local.
Ao abrirem um armário, policiais da Decon (Delegacia Especial de Crimes contra o Consumidor) encontraram uma outra porta que, por sua vez, dava acesso a um beco da favela. Os agentes conseguiram localizar o profissional pouco tempo depois e o prenderam.
A polícia não quis divulgar o seu nome, assim como o do advogado que o acompanhou na delegacia.
Policiais, no entanto, afirmaram que o dentista contou ter retirado o registro profissional neste mês e que a porta "tratava-se de uma obra para facilitar a entrada e saída de traficantes da comunidade Para-Pedro para tratamentos dentários e evitar possíveis abordagens policiais", diz trecho do depoimento.
A prisão, em flagrante, ocorreu devido às condições insalubres da clínica. O atendimento a traficantes não é ilegal.
Segundo a delegada Carina Bastos, titular da Decon, o dentista não possuía autorização da Vigilância Sanitária para funcionar, o que pode caracterizar crime contra as relações de consumo e saúde pública.
"Todos os instrumentos utilizados careciam de esterilização -existe uma pia específica para esse fim, e ele usava uma pia de cozinha. Por conta disso, foi preso. A possível relação dele com o tráfico poderá ser investigada", disse.
Representantes da Vigilância Sanitária e o CRO (Conselho Regional de Odontologia) também estiveram na fiscalização e confirmaram a falta de alvará da clínica. O dentista foi encaminhado ao sistema prisional e passará por audiência de custódia.

Veja Também

Jovem desaparece a caminho da escola em Cariacica

Furto termina em perseguição, acidente, carro incendiado e prisões no ES

Motociclista fura blitz, atropela PM e leva tiro no pé em Rio Novo do Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados