Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Risco global referente à variante Ômicron do coronavírus é muito alto, diz OMS
Nova variante

Risco global referente à variante Ômicron do coronavírus é muito alto, diz OMS

"O uso de máscaras, distanciamento físico, ventilação do espaço interno, prevenção de multidão e higiene das mãos continuam fundamentais para reduzir a transmissão do SARS CoV-2", reforça a OMS
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 nov 2021 às 08:29

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 08:29

Coronavírus
Segundo OMS, risco global referente à variante Ômicron do coronavírus é muito alto Crédito: Pixabay
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, nesta segunda-feira (29), que o risco global relacionado à variante Ômicron do coronavírus é "muito alto", dadas as possibilidades de que a cepa escape à proteção das vacinas disponíveis e tenha "vantagens" na transmissibilidade. "Dependendo dessas características, pode haver surtos futuros de Covid-19, que podem ter consequências graves, dependendo de uma série de fatores, incluindo os lugares onde esses picos podem ocorrer", explicou a entidade, em relatório técnico.
A OMS ressaltou que a cepa, caracterizada como "variante de preocupação" na sexta-feira, tem até 36 mutações na proteína S ("spike" ou espícula), usada pelo vírus como veículo de ligação com as células humanas. Segundo a Organização, essa característica é "preocupante" porque tem potencial de reduzir a eficácia dos imunizantes.
O organismo sanitário, contudo, destaca que ainda há incertezas em relação à efetividade das vacinas, o nível de transmissibilidade da variante e a capacidade dela de causar casos graves da Covid-19.
A OMS exorta a comunidade internacional a acelerar a campanha de vacinação, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, e preparem os sistemas de saúde.
"O uso de máscaras, distanciamento físico, ventilação do espaço interno, prevenção de multidão e higiene das mãos continuam fundamentais para reduzir a transmissão do SARS CoV-2, mesmo com o surgimento da variante Ômicron", reitera a OMS.

Veja Também

Anvisa recomenda exigência de vacinação contra Covid para entrada no Brasil

Carnaval de Vitória vai exigir passaporte da vacina de foliões, diz Casagrande

França e Itália apertam regras para não vacinados contra Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Covid-19 OMS Mutação do Coronavírus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados