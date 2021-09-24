Rio libera "sommeliers de vacina" contra Covid para atrair atrasados

Com doses em estoque, o objetivo da prefeitura neste momento é estimular que o máximo de pessoas se vacinem, mesmo fora da data. Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira (24) que fará uma grande repescagem neste sábado (25), buscando vacinar pessoas acima de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a prefeitura conta com estoque de Pfizer, Coronavac e AstraZeneca e, por isso, será permitido escolher o imunizante aplicado.

"Excepcionalmente, o usuário poderá escolher qualquer uma das vacinas", afirmou Soranz durante a divulgação do 38° boletim epidemiológico da cidade. A expectativa da secretaria é que a vacinação seja intensa no sábado, com a aplicação de 80 mil segundas doses.

A figura do "sommelier de vacina" foi muito criticada ao longo da campanha de vacinação, diante da escassez de imunizantes, muitas vezes motivada pelos atrasos na remessa de doses pelo Ministério da Saúde. Com doses em estoque, o objetivo da prefeitura neste momento é estimular que o máximo de pessoas se vacinem, mesmo fora da data.

O Rio de Janeiro termina nesta sexta o calendário de vacinação da primeira dose por idade, com a imunização de adolescentes de 13 e 12 anos.

Em outubro, segundo Soranz, serão instalados uma série de postos avançados de vacinação, no metrô, pontos de ônibus e BRT para buscar as pessoas que ainda não se imunizaram. A cidade tem 96,9% da população maior de 12 anos com a primeira dose ou dose única. Como não foi exigido comprovante de residência, moradores de outras cidades também se vacinaram na capital.

Durante a apresentação desta sexta, o secretário ressaltou que o objetivo da ampliação da vacinação é evitar o surgimento de uma nova variante da Covid que ultrapasse a barreira vacinal.

"É muito importante que as pessoas saibam que ainda tem transmissão, que ainda é necessário usar máscara, se proteger, evitar exposições desnecessárias", disse.