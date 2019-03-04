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Alerta

Rio entra em estado de atenção por causa das chuvas

Com muito lixo nas ruas, vários bairros das Zonas Norte, Sul e Central alagaram

Publicado em 03 de Março de 2019 às 22:10

Publicado em 

03 mar 2019 às 22:10
Alagamento na Avenida Paula Sousa no bairro do Maracanã, Zona Norte Crédito: Delmiro Junior/Agência O Dia
A menos de quatro horas do início do desfile das escolas de samba do grupo especial, previsto para 21h15, a cidade do Rio entrou em estado de atenção, com possibilidade de chuva forte a moderada
(veja imagens abaixo)
. Desde as 16h, o Centro de Operações Rio reporta precipitações em vários pontos da cidade. Alguns dos maiores blocos da cidade, como o Simpatia é Quase Amor, interromperam o desfile por causa da forte chuva, que começou na Zona Oeste e se encaminhou para os bairros da Zona Sul e do centro.
Com muito lixo nas ruas, vários bairros das Zonas Norte, Sul e Central alagaram. Em Ipanema e Leblon, em menos de meia hora, a água atingiu quase meio metro em alguns pontos e chegou a entrar em alguns estabelecimentos comerciais das ruas Visconde de Pirajá e Aníbal de Mendonça, região que tem um dos IPTUs mais caros da cidade.
A chuva também interrompeu o bloco Areia, que reuniu o maior número de foliões neste domingo de Carnaval, mais de 320 mil pessoas, de acordo com levantamento da Riotur.
Na Tijuca, água também atrapalhou a folia das 1.500 pessoas que se reuniam na Marcha Nerd, bloco que homenageia o universo Geek, com personagens e músicas de desenhos, séries e filmes. A precipitação alagou a Praça Xavier de Brito.
Ao longo da Av. Presidente Vargas, onde as primeiras escolas a desfilar já posicionam os carros alegóricos, a chuva começou a cair por voltas das 17h30. O Império Serrano abre o desfile, seguido pela Viradouro. No total, sete escolas se apresentarão hoje.
Na sexta-feira, primeiro dia de desfile das escolas do grupo de acesso, a entrada da primeira escola atrasou em mais de uma hora. A forte precipitação que caiu no início da noite alagou o sambódromo (Passarela Professor Darcy Ribeiro). Alguns bueiros estavam entupidos e impediram o escoamento da água.

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