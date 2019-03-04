Rio entra em estado de atenção por causa das chuvas

Alagamento na Avenida Paula Sousa no bairro do Maracanã, Zona Norte Crédito: Delmiro Junior/Agência O Dia

A menos de quatro horas do início do desfile das escolas de samba do grupo especial, previsto para 21h15, a cidade do Rio entrou em estado de atenção, com possibilidade de chuva forte a moderada

(veja imagens abaixo)

. Desde as 16h, o Centro de Operações Rio reporta precipitações em vários pontos da cidade. Alguns dos maiores blocos da cidade, como o Simpatia é Quase Amor, interromperam o desfile por causa da forte chuva, que começou na Zona Oeste e se encaminhou para os bairros da Zona Sul e do centro.

Com muito lixo nas ruas, vários bairros das Zonas Norte, Sul e Central alagaram. Em Ipanema e Leblon, em menos de meia hora, a água atingiu quase meio metro em alguns pontos e chegou a entrar em alguns estabelecimentos comerciais das ruas Visconde de Pirajá e Aníbal de Mendonça, região que tem um dos IPTUs mais caros da cidade.

A chuva também interrompeu o bloco Areia, que reuniu o maior número de foliões neste domingo de Carnaval, mais de 320 mil pessoas, de acordo com levantamento da Riotur.

Na Tijuca, água também atrapalhou a folia das 1.500 pessoas que se reuniam na Marcha Nerd, bloco que homenageia o universo Geek, com personagens e músicas de desenhos, séries e filmes. A precipitação alagou a Praça Xavier de Brito.

Ao longo da Av. Presidente Vargas, onde as primeiras escolas a desfilar já posicionam os carros alegóricos, a chuva começou a cair por voltas das 17h30. O Império Serrano abre o desfile, seguido pela Viradouro. No total, sete escolas se apresentarão hoje.