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Segundo semestre

Resultado do Sisu é divulgado pelo MEC

Os candidatos participantes do Enem 2018 devem entrar no site para verificar se foram selecionados

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 19:37

Publicado em 

10 jun 2019 às 19:37
Inscrições para o Sistema de Seleção Unificada podem ser realizadas exclusivamente pelo site na internet Crédito: UFJF/Divulgação
O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (10) o resultado das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo processo seletivo de 2019. Os candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 que estejam procurando uma vaga em uma das faculdades públicas participantes devem entrar no site do Sisu para verificar se foram selecionados.
SELECIONADOS
É necessário ter em mãos o número de inscrição e a senha para verificar a aprovação em uma das 59.028 vagas ofertadas em uma das 76 instituições de ensino superior participantes. Os candidatos são selecionados de acordo com a nota do Enem, dentro do número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência.
Cada candidato selecionado deverá procurar a instituição de ensino para fazer a matrícula. O período para realização da matrícula vai de 12 a 17 de junho.
NOTA DE CORTE
De acordo com o MEC, a nota de corte é a menor nota para ficar entre os selecionados de um determinado curso. Determinada com base no número de vagas e no total de candidatos inscritos, foi atualizada à meia-noite de cada um dos dias do período de inscrição.
LISTA DE ESPERA
Os não selecionados deverão acessar novamente o site do Sisu para registrar em qual das duas vagas escolhidas durante a fase de inscrição deseja participar da lista de espera. O prazo para manifestar interesse na lista de espera é de 11 a 17 de junho.
A convocação ocorre após o dia 19 de junho. Após fazer a inscrição no site do Sisu, é necessário procurar a instituição selecionada para acompanhar a convocação para matrícula.

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