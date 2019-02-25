Resultado do Fies será divulgado nesta segunda-feira

O resultado do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) será divulgado nesta segunda-feira (25), na página do programa na internet. O candidato também tem a opção de verificar o resultado nas instituições de ensino participantes. Ao todo, são ofertadas 100 mil vagas na modalidade juro zero e 450 mil na modalidade P-Fies.
Os estudantes que forem pré-selecionados para a modalidade juro zero devem complementar suas informações no FiesSeleção, até 7 de março de 2019.
Já os aprovados pelo P-Fies devem verificar os procedimentos com os agentes financeiros operadores de crédito e as instituições de ensino superior.
Na modalidade juro zero, aqueles que não forem selecionados serão incluídos automaticamente na lista de espera. Esses estudantes devem acompanhar sua eventual pré-seleção do dia 27 de fevereiro a 10 de abril, na internet. Na modalidade P-Fies não há lista de espera.