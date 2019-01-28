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Brasília

Representante palestino pede que Brasil mantenha embaixada em Tel Aviv

Tema está em discussão no governo federal; a intenção é transferir a embaixada brasileira para Jerusalém

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 19:42

Publicado em 

28 jan 2019 às 19:42
O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Em reunião com o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Mohamed Khalil Alzeben, pediu nesta segunda-feira (28) que a Embaixada do Brasil em Israel seja mantida em Tel Aviv, e não transferida para Jerusalém. O tema está em discussão no governo federal.
“[O assunto] será estudado pelas altas autoridades brasileiras, e esperamos que não aconteça. Isso está em discussão, em discussão muito longa”, disse o palestino. Para o embaixador, a transferência pode ser “danosa”. “Isso vai ser danoso para israelenses, para palestinos, para o Brasil, para o mundo inteiro, para a paz. Assim, esperamos que não aconteça.”
DEFINIÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro manifestou, em algumas ocasiões, intenção de transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, disse que a definição é praticamente certa.
Ao visitar o Brasil no mês passado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou ter recebido de Bolsonaro a garantia de que a mudança será concretizada.
CONVITE
O embaixador palestino também convidou Mourão e Bolsonaro para visitarem a Palestina e rezarem, todos juntos, pela paz entre palestinos e Israelenses.
A cidade de Jerusalém está no centro de confrontos e disputas entre palestinos e israelenses, pois ambos reivindicam o local como sagrado. Para evitar o agravamento da situação, os países consideram Tel Aviv como a capital administrativa de Israel onde ficam as representações diplomáticas internacionais.
RECUPERAÇÃO
Na conversa com Mourão, Alzeben expressou o desejo de uma recuperação rápida ao presidente da República, que se submeteu a uma cirurgia nesta segunda-feira (28). O embaixador palestino também entregou uma carta de condolências pelo desastre ambiental em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte há três dias.
“Entregamos uma carta de condolências para o presidente e para o povo do Brasil. Tivemos uma conversa sobre relações bilaterais entre Brasil e palestina e saímos muito satisfeitos de que as boas relações continuarão entre Palestina e Brasil, respeitando essa tradição brasileira ao longo dos 70 anos”, afirmou Alzeben.
> Palestinos e israelenses se unem para solucionar problemas em Gaza

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