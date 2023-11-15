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Guerra

Repatriados pousam em São Paulo após saga para deixar Faixa de Gaza

O grupo que desembarcou na base aérea era composto por 26 do total de 32 palestinos e brasileiros resgatados de Gaza pelo governo brasileiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 nov 2023 às 15:26

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 15:26

Foi a quinta parada em três dias. E, para muitos, a última. Depois de enfim chegar ao Brasil após semanas de um imbróglio diplomático, a maior parte dos repatriados da Faixa de Gaza desembarcou em Guarulhos, em São Paulo, nesta quarta-feira (15), feriado de Proclamação da República, e pretende seguir no estado.
O grupo que desembarcou na base aérea era composto por 26 do total de 32 palestinos e brasileiros resgatados de Gaza pelo governo brasileiro. Desses, 17 foram levados para um abrigo no interior paulista. A cidade não foi informada pela Secretaria Nacional de Justiça, que comanda essa parte da ação, para prezar pela segurança dos repatriados - atos islamofóbicos, bem como antissemitas, têm crescido no Brasil e no mundo desde o eclodir da guerra Israel-Hamas.
No local, os repatriados concluirão sua regularização migratória e serão inscritos em programas sociais de acordo com as necessidades de cada um, informa o secretário nacional de Justiça, Augusto Botelho. Segundo ele, não há prazo para o encerramento da ação de apoio do governo brasileiro a essas pessoas.
Gaza
Vinte e seis dos 32 repatriados da Faixa de Gaza chegaram nesta quarta-feira (15) a São Paulo. Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil
As missões de repatriação de brasileiros que estavam na região do Oriente Médio quando teve início o conflito tiveram início cerca de dois dias após as hostilidades. Ao todo, foram repatriados 1.477 passageiros - muitos vieram com seus animais de estimação, fazendo com que 53 pets também tenham viajado de volta ao Brasil em aviões da FAB (Força Aérea Brasileira).
Quase todos os voos partiram de Israel. Apenas o último, com o grupo de 32 brasileiros que estavam em Gaza, partiu do Egito na segunda (13), depois de dias de incerteza para que pudessem cruzar a passagem de Rafah, que separa o país do norte da África da faixa palestina, em segurança.
Da fronteira, o grupo foi transferido até a capital, Cairo, por terra até embarcar no avião da FAB na viagem rumo ao Brasil.

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