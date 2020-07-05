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Pressão nas redes sociais

Renato Feder: 'Agradeço, mas declino do convite para o Ministério da Educação'

Após ataques nas redes sociais por parte de apoiadores ideológicos de Jair Bolsonaro (sem partido), Feder recusou o convite para assumir a pasta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2020 às 15:44

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 15:44

Renato Feder é cotado para assumir o MEC
Renato Feder recusou convite para assumir o MEC Crédito: Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná
BRASÍLIA, DF - Após dias de ataques nas redes sociais por parte de apoiadores ideológicos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Renato Feder disse neste domingo (5) que recusou o convite para assumir o Ministério da Educação.
"Recebi na noite da última quinta-feira uma ligação do presidente Jair Bolsonaro me convidando para ser ministro da Educação. Fiquei muito honrado com o convite, que coroa o bom trabalho feito por 90 mil profissionais da Educação do Paraná. Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, por quem tenho grande apreço, mas declino do convite recebido. Sigo com o projeto no Paraná, desejo sorte ao presidente e uma boa gestão no Ministério da Educação", escreveu Feder em duas postagens do seu perfil no Twitter.
Secretário de Educação no Paraná, Feder já havia sido cotado desde a saída de Abraham Weintraub. No entanto, ele acabou sendo preterido, e o comando foi entregue a Carlos Alberto Decotelli.
Após a passagem relâmpago de Decoltelli pelo ministério, Feder voltou a ser cotado e, desde o final da semana passada, tem sido alvo de apoiadores mais ideológicos de Bolsonaro.
No sábado (6), já havia notícias de que Feder havia sido descartado. Na manhã deste domingo, o secretário do Paraná publicou em suas redes sociais uma longa publicação em que rebate ataques que recebeu.
A aliados, Feder já havia demonstrado sua irritação com a apatia do governo diante dos ataques que vinham sendo desferidos.

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