Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Religioso é preso em SP suspeito de abusar de menores por quase 20 anos
Crueldade

Religioso é preso em SP suspeito de abusar de menores por quase 20 anos

Até amigas das netas do suspeito seriam vítimas dos abusos. Segundo as investigações, os crimes também eram cometidos durante eventos da igreja
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jun 2024 às 15:45

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 15:45

Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais
Os crimes teriam acontecido no município de São José da Barra (MG) Crédito: Divulgação | Polícia Civil de Minas Gerais
Um líder religioso de 68 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na manhã desta quarta-feira (19), na zona leste de São Paulo, suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes entre 2003 e 2021. Os crimes teriam acontecido no município de São José da Barra (MG). A ação foi realizada em conjunto entre as polícias civis de Minas Gerais e de São Paulo.
As denúncias de três supostas vítimas chegaram à polícia mineira em 2021. Durante as investigações foram descobertas outras duas pessoas que também teriam sido alvos do religioso. O idoso utilizava da função em uma igreja na cidade para cometer os crimes, segundo a Polícia Civil de MG.
Até amigas das netas do suspeito seriam vítimas dos abusos. Segundo as investigações, os crimes também eram cometidos durante eventos da igreja. Ele teria fugido para a capital paulista assim que soube das denúncias. O líder religioso foi indiciado por estupro de vulnerável contra cinco pessoas.
A Polícia Civil de MG diz que há possibilidade de outras pessoas terem sido vítimas do idoso. Os agentes orientam que novas denúncias sejam feitas na delegacia de Alpinópolis.

Veja Também

Idoso de 82 anos condenado por estupro de vulnerável é preso em Vitória

PM de folga salva mulher de espancamento e tentativa de estupro na Serra

Polícia investiga estupro de menino de 9 anos em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro de vulnerável Minas Gerais religião São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A verdadeira identidade da autora do best-seller 'A Empregada', Freida McFadden
Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados