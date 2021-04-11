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Pandemia

Reino Unido registra menor número de mortes e casos desde setembro de 2020

Nas últimas 24 horas o Reino Unido registrou 1.730 casos positivos de covid-19, o menor desde 2 de setembro.

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 16:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 abr 2021 às 16:18
Movimentação no local onde a polícia do Reino Unido disparou contra um homem após um esfaqueamento na Ponte de Londres
Cerca de 4,7 milhões já foram vacinadas no Reino Unido Crédito: Frank Augstein/AP
O Reino Unido registrou sete novas mortes relacionadas à Covid-19. O número é o menor desde o 13 de setembro de 2020, e ocorre em um momento em que lojas, academias, cervejarias e cabeleireiros se preparam para retomar as atividades comerciais no país.
Nas últimas 24 horas o Reino Unido registrou 1.730 casos positivos de Covid-19, o menor desde 2 de setembro. Embora a quantidade de casos seja considerada positiva, ela pode ser um reflexo do final de semana, quando os números divulgados costumam ser menores devido aos atrasos na contabilização dos relatórios.
A redução na quantidade de casos e mortes pela doença ocorre em um momento em que o Reino Unido acelera sua campanha de vacinação. O número de pessoas que receberam pelo menos a primeira dose do imunizante aumentou em 111.109 pessoas, totalizando 32,1 milhões.
O número de segundas doses distribuídas no sábado (10) foi de 475.230, elevando o número de pessoas que foram totalmente vacinadas para 7,4 milhões. 

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