Redação do Enem: 5 deslizes que podem custar pontos preciosos na nota

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a redação segue como uma das provas mais estratégicas para os candidatos e uma das mais suscetíveis a perdas de pontos por falhas evitáveis. Começar a escrever sem planejamento, repetir argumentos sem aprofundamento, utilizar ideias semelhantes ao longo do texto, recorrer a modelos prontos e ignorar os textos motivadores estão entre os erros que podem comprometer a clareza, a coerência e a progressão das ideias.