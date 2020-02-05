Recém-nascido é diagnosticado com coronavírus

De acordo com a emissora, o bebê apresenta sinais vitais estáveis. Crédito: Pixabay

Uma mulher diagnosticada com o novo coronavírus em Wuhan, cidade da China que se tornou o epicentro do coronavírus, deu à luz um bebê que também contraiu a doença segundo informações da BBC, divulgadas nesta quarta-feira, 5.

O caso indica a possibilidade de o bebê ter sido contaminado ainda no útero da mãe ou durante o parto. De acordo com a emissora estatal CCTV, o bebê apresenta sinais vitais estáveis.

O recém-nascido é o paciente mais jovem diagnosticado com o novo coronavírus.

Na segunda-feira, 3, a agência de notícias Xinhua informou que outro bebê, filho de mãe infectada, nasceu no país, mas sem indícios da doença.

Até o momento, a China já confirmou ao menos 490 mortes pelo novo coronavírus e mais de 24 mil pessoas infectadas.

Sem casos confirmados