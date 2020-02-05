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Novos casos da doença

Recém-nascido é diagnosticado com coronavírus

O caso indica a possibilidade de o bebê ter sido contaminado ainda no útero da mãe ou durante o parto

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 17:51
De acordo com a emissora, o bebê apresenta sinais vitais estáveis. Crédito: Pixabay
Uma mulher diagnosticada com o novo coronavírus em Wuhan, cidade da China que se tornou o epicentro do coronavírus, deu à luz um bebê que também contraiu a doença segundo informações da BBC, divulgadas nesta quarta-feira, 5.
O caso indica a possibilidade de o bebê ter sido contaminado ainda no útero da mãe ou durante o parto. De acordo com a emissora estatal CCTV, o bebê apresenta sinais vitais estáveis.
O recém-nascido é o paciente mais jovem diagnosticado com o novo coronavírus.
Na segunda-feira, 3, a agência de notícias Xinhua informou que outro bebê, filho de mãe infectada, nasceu no país, mas sem indícios da doença.
Até o momento, a China já confirmou ao menos 490 mortes pelo novo coronavírus e mais de 24 mil pessoas infectadas.

Sem casos confirmados 

O governo brasileiro também acompanha casos suspeitos da doença e enviou nesta quarta-feira, dois aviões da frota presidencial para resgatar brasileiros em Wuhan. A previsão é de que o grupo retorne no sábado, 8, quando será colocado em uma quarentena de 18 dias na base aérea de Anápolis (GO). (com agências internacionais)

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