Casos suspeitos de coronavírus no Brasil caem para 13

No mundo, dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) apontam que já foram confirmados 20.630 casos Crédito: Pixabay

Balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta terça-feira (4) aponta que caiu de 14 para 13 o número de casos de suspeita de infecção pelo novo coronavírus identificado na China. Não há registros confirmados até o momento.

Já o número de casos descartados passou de 13 para 16 casos. Os dados correspondem a informações enviadas por secretarias de saúde até as 12h.

Do total de casos em investigação, seis foram registrados em São Paulo, quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina e um no Rio de Janeiro.

O governo declarou nesta terça-feira emergência em saúde pública por causa do novo coronavírus. A medida visa facilitar o retorno de brasileiros que vivem em Wuhan, epicentro da epidemia, e permitir a adoção de outras medidas para organizar a rede de saúde diante de possíveis casos.

"Não temos nenhum caso confirmado no Brasil. Mas dado o cenário internacional, entendemos que tínhamos que dar celeridade aos processos", afirma o secretário de vigilância em saúde, Wanderson Oliveira, sobre a declaração de emergência.