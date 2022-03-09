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São Paulo

Receita Federal encontra mais de uma tonelada de cocaína no porto de Santos

A cocaína encontrada foi avaliada em US$ 50 milhões, o equivalente a R$ 250 milhões
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mar 2022 às 09:16

Publicado em 09 de Março de 2022 às 09:16

Receita Federal apreendeu mais de uma tonelada de cocaína no porto de Santos, no litoral paulista, nesta terça-feira (8). A droga estava escondida em cargas de produtos que seriam transportados para o exterior. Segundo a Receita, diversas equipes do órgão participaram da apreensão.
A cocaína encontrada foi avaliada em US$ 50 milhões (cerca de R$ 250 milhões). Cães farejadores e imagens de escâneres foram utilizados na operação especial.
Cocaína estava em carga de café.
Diversas equipes da Receita Federal participaram da apreensão. Crédito: Receita Federal
A primeira carga de cocaína encontrada estava no meio de 76 toneladas de levedura que iriam para o porto de Antuérpia, na Bélgica. Segundo a Receita, a drogada estava em três contêineres. Foram encontrados 393 kg de cocaína. A segunda carga foi misturada a mais de mil toneladas de açúcar, em sacas de ráfia. Foram encontrados 612 kg de cocaína. O destino era o porto de Abdijã, na Costa do Marfim, com transbordo em Tenerife, nas Ilhas Canárias.
Entre 2016 e março de 2022, a Receita Federal apreendeu mais de 111 toneladas de cocaína no porto de Santos. Duas toneladas já foram apreendidas este ano. No início de fevereiro, a Receita localizou 558 quilos de cocaína em uma carga de 151 toneladas de café acondicionada em sete contêineres.
Para chegar à droga, fiscais da Receita precisaram retirar 21,6 toneladas de café de um dos contêineres. O entorpecente seria transportado para a Alemanha.
Em setembro do ano passado, equipes da Polícia Federal apreenderam cerca de 155 quilos de cocaína escondidos em meio a um carregamento de açúcar no porto de Santos. Os policiais tiveram de cavar por aproximadamente dez horas para encontrar a droga, que estava espalhada dentro da mercadoria, no interior de um navio graneleiro.

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