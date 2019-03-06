Raquel Dodge diz que fraternidade é base de sociedade justa

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, discursou na abertura da Campanha da Fraternidade 2019 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) costurando os princípios da fraternidade e solidariedade com os primeiros artigos da Constituição que visam a construção de uma sociedade justa e igualitária. "A Constituição também clama a sociedade a ser fraterna e sem preconceitos em respeito à pessoa humana" afirmou Dodge.
A campanha católica deste ano tem como tema "Fraternidade e Políticas Públicas". "Esta edição da campanha toca em uma dimensão da fraternidade que fala aos gestores públicos, serviços públicos que são postos à nossa disposição", disse.
Dodge falou sobre a necessidade da fraternidade nas políticas públicas para imigrantes, "para enfrentar as muitas formas de corrupção e crime organizado, tráfico de drogas, especulação financeira, lavagem de dinheiro". Ela citou ainda outros problemas atuais como a violência doméstica e o rompimento de barragens, lembrando o caso recente de Brumadinho (MG).
O cardeal Sergio da Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, afirmou que o tema da campanha deste ano é exigente e ainda pouco conhecido. "É importante refletir sobre o tema por meio de encontros, reuniões, palestras", disse. "A igreja não pretende oferecer soluções técnicas e nem se deixa guiar por ideologias ou partidos", afirmou.