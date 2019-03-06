Raquel Dodge diz que fraternidade é base de sociedade justa

A procuradora-geral da República,, discursou na abertura da Campanha da Fraternidade 2019 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil () costurando os princípios da fraternidade e solidariedade com os primeiros artigos da Constituição que visam a construção de uma sociedade justa e igualitária. "A Constituição também clama a sociedade a ser fraterna e sem preconceitos em respeito à pessoa humana" afirmou Dodge.