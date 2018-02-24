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Segurança pública

Raquel defende penas alternativas para aliviar o sistema penitenciário

Em evento, a procuradora-geral da República destacou a gravidade do problema da segurança pública, a demora das decisões judiciais e a baixa reabilitação dos condenados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 21:30

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 21:30

Raquel Dodge, procuradora-geral da República Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, citou a adoção de medidas que incluam a redução do encarceramento de crimes não violentos e prisão para os crimes graves como possível solução para a crise no sistema penitenciário brasileiro.
Será que não deveríamos deixar as prisões apenas para quem comete crimes realmente graves, violentos e esses decorrentes da corrupção que tanto mal causam à sociedade?
Raquel afirmou que o sistema de Justiça deve refletir sobre a aplicação de penas alternativas, como a prestação de serviços comunitários, a reparação efetiva de danos, o uso de tornozeleiras eletrônicas e a oferta de cursos de capacitação a jovens infratores.
A procuradora participou, nesta sexta-feira (23) de lançamento do Plano Geral de Atuação do Ministério Público de Goiás para o biênio 2018/2019.
No evento, destacou a gravidade do problema da segurança pública, a demora das decisões judiciais e a baixa reabilitação dos condenados. Frisou, no entanto, que é necessário fazer um diagnóstico após comparar dados do Judiciário, do Ministério Público e do Executivo.
A procuradora mencionou ainda que os índices de cumprimento de mandados de prisão são inversamente proporcionais à gravidade dos crimes. Os mais violentos são aqueles que têm os mandados de prisão cumpridos mais lentamente. E os menos violentos quase sempre são cumpridos mais rapidamente.
Raquel também citou a importância da manutenção do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite o início da execução da pena após segunda instância e a necessidade de consolidação do cadastro nacional de presos.

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