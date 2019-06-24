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LOTERIAS

Quina de São João pode pagar R$ 140 milhões; Mega-Sena acumula

Sorteio acontece nesta segunda-feira (24). Segundo a Caixa, o valor deve ser o maior já pago desde 2011, quando a chamada Quina de São João foi criada

Publicado em 23 de Junho de 2019 às 23:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2019 às 23:11
Mega-Sena acumulou o prêmio em R$ 6,2 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O concurso 5.002 da Quina pode pagar um prêmio de R$ 140 milhões ao apostador que acertar os cinco números do concurso 5.002, na segunda-feira (24). Segundo a Caixa, o valor deve ser o maior já pago desde 2011, quando a chamada Quina de São João foi criada.
> Aposta de Guarapari leva mais de R$ 225 mil na Lotofácil 
O preço da aposta mínima, de um jogo com apenas cinco números, é de R$ 1,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço a ser pago e maiores as chances de ganhar. Na Quina, quem opta pela aposta mínima tem uma em 24.040.016 chances de acertar as cinco dezenas.
O sorteio da Quina de São João será realizado no Parque do Povo, dentro da festa São João de Campina Grande, na Paraíba, a partir das 20 horas desta segunda-feira (horário de Brasília).
> Mega-Sena e Lotofácil: em um ano e meio, 20 capixabas ficaram milionários
Mega-Sena
Ninguém acertou os seis números do concurso 2.162 da Mega-Sena, sorteado ontem (22). Acumulado, o próximo concurso, a ser sorteado na quarta-feira (26), pagará R$ 6,2 milhões.
O preço da aposta mínima para a Mega, com seis números, custa R$ 3,50. Tentando a sorte com um único jogo de seis dezenas, o apostador tem 0,000002% de chance de ganhar, ou seja, uma oportunidade em 50.063.860.

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