Quem é Luiz Galeazzi, que conduzia aeronave que caiu em Gramado

Empresário Luiz Galeazzi era o condutor do avião que caiu em Gramado (RS) Crédito: Reprodução/ Linkedin

Galeazzi é de São Paulo e se formou em Administração de Empresas pela FGV-SP em 1986. Ele era CEO da Galeazzi e Associados, uma companhia fundada pelo seu pai Claudio Galeazzi, morto no ano passado em decorrência de um câncer.

A companhia foi fundada em 1995 e é especializada em "salvar empresas". A Galeazzi e Associados atuou na reestruturação de companhias no exterior e no Brasil, como Americanas, Pão de Açúcar e BRF.

Antes de trabalhar na consultoria fundada pelo pai, Galeazzi atuou em companhias na área da agroindústria e de serviços financeiros. Página da empresa sobre o executivo cita ainda ele atuou em empresas de telefonia, energia, seguros, saúde, mídia e bancos.

Luiz Galeazzi atuou em vários segmentos antes de ir para consultoria. Página da empresa cita atuação no ramo de telefonia, energia, saúde, alimentos, indústria automotiva, seguros, varejo, mídia, bancos, entre outras

A mãe do empresário também morreu em acidente aéreo. Em janeiro de 2010, Maira Leonor Galeazzi e o piloto José Andrei Ferreira dos Santos morreram com a queda de um avião na região de Sorocaba (SP).

A tragédia

A aeronave de pequeno porte conduzida por Galeazzi caiu na área urbana da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22). Havia 10 pessoas na aeronave e não houve sobreviventes.

Avião de pequeno porte caiu em Gramado (RS), deixando 10 mortos na manhã deste domingo (22) Crédito: Evandro Leal/ Agência Enquadrar/ Folhapress

A queda ocorreu em uma área próxima à avenida das Hortênsias, a menos de dois quilômetros do centro do município, que é conhecido pelo turismo, especialmente na época do Natal.

Os demais passageiros eram nove pessoas da família de Galeazzi, incluindo esposa e três filhas. Mas o trabalho de identificação dos corpos ainda não foi encerrado e, por isso, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), não divulgou os nomes de todas as vítimas. Cinco delas seriam crianças e adolescentes.

Outras 17 pessoas que estavam em solo foram levadas a hospitais da região, a maioria por inalar fumaça. No início da tarde, cinco já tinham sido liberados.

Mas duas mulheres ficaram em estado grave, com grau de queimaduras mais severo. Uma delas precisou ser transferida para um hospital em Porto Alegre.

Segundo a Infraero, a aeronave de prefixo PR-NDN levantou voo às 9h12, no aeroporto de Canela (RS), e caiu minutos depois. A aeronave seguiria para Jundiaí, no interior de São Paulo.

De acordo com o Governo do Rio Grande do Sul, as primeiras informações apontam que a aeronave bateu contra a chaminé de um prédio em construção, atingiu o segundo andar de uma casa e também uma loja de móveis. Destroços ainda atingiram parte de um hotel.

A maioria das 17 vítimas eram de turistas hospedados no hotel. Após o acidente, hóspedes foram transferidos para outros hotéis.