Queiroga se reúne com Lira e quer falar com Fux e Pacheco para rebaixar Covid a endemia

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil

Há um temor, no entanto, sobre os efeitos da revogação da emergência sanitária de importância nacional, que permitiu, por exemplo, o uso emergencial de vacinas e poderia admitir, num futuro próximo, o uso emergencial também de medicamentos contra a doença que já são usados em outros países.

A lei deu ainda uma série de prerrogativas aos gestores, inclusive de restrição de direitos individuais, segundo o ministro. Graças a ela, foi possível, por exemplo, baixar normas de isolamento social e obrigatoriedade do uso de máscaras.