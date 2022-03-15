Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Queiroga se reúne com Lira e quer falar com Fux e Pacheco para rebaixar Covid a endemia
Pandemia

Queiroga se reúne com Lira e quer falar com Fux e Pacheco para rebaixar Covid a endemia

Ministro da Saúde pretende decidir sobre o rebaixamento até o fim do mês de março

Publicado em 15 de Março de 2022 às 10:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mar 2022 às 10:23
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, procurou os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, para discutir as consequências jurídicas do possível rebaixamento da Covid-19, de pandemia para endemia no Brasil. Ele pretende decidir sobre isso até o fim do mês.
Marcelo Queiroga, ministro da Saúde
Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil
Há um temor, no entanto, sobre os efeitos da revogação da emergência sanitária de importância nacional, que permitiu, por exemplo, o uso emergencial de vacinas e poderia admitir, num futuro próximo, o uso emergencial também de medicamentos contra a doença que já são usados em outros países.
A lei deu ainda uma série de prerrogativas aos gestores, inclusive de restrição de direitos individuais, segundo o ministro. Graças a ela, foi possível, por exemplo, baixar normas de isolamento social e obrigatoriedade do uso de máscaras. 
A preocupação de Queiroga é com a aprovação de novas leis e regras que permitam algumas medidas excepcionais, mesmo com a mudança do status da doença no Brasil. E que evitem também uma futura judicialização das iniciativas. Ele já esteve com Lira, e deve se encontrar com Fux e Pacheco ainda nesta semana.

Veja Também

Após pico da Ômicron, aumentar vacinação pode bloquear coronavírus

Estamos descobrindo como conviver com o coronavírus

O que se sabe sobre o NeoCov, novo tipo de coronavírus descoberto em morcegos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Covid-19 Pandemia Marcelo Queiroga
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados