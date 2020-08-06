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Acidente

Queda de reservatório de água deixa dois mortos e nove feridos no Pará

A obra existe há anos em Almeirim, no oeste do Pará e ainda não havia sido concluída; os bombeiros realizam buscas de mais vítimas no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 15:43

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:43

Reservatório de água no Pará
Reservatório de água no Pará Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
A Polícia Civil do Pará abriu inquérito para apurar o desabamento de um reservatório de água, que deixou duas pessoas mortas e ao menos nove feridos, no início da noite de quarta-feira (5) em Almeirim, no oeste do Pará.
A obra estava sendo construída pela empresa Ditron Engenharia, com recursos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e do Governo do Pará. Duas das vítimas são Raimundo e Rainy Gomes, pai e filha que eram operários da obra.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros, que se deslocou de Santarém para Almeirim, vai apurar as causas do acidente em parceria com a Polícia Civil do Pará.
As buscas seguem nos escombros da estrutura, que destruiu parte da unidade de saúde de triagem para Covid-19 e uma casa próximas, para verificar se há vítimas, Profissionais de saúde e alguns pacientes que estavam na UBS atingida pelos escombros sofreram escoriações.
O Governo do Pará lamentou o fato e deslocou várias equipes de apoio de Santarém, para Almeirim. O engenheiro responsável deverá ser ouvido pela Polícia Civil.
O sistema estava sendo construído há alguns anos e, segundo alguns moradores, tinha previsão inicial de entrega em 2016. Nesse período, a obra foi paralisada várias vezes por atraso de verbas. O reservatório destruído tinha capacidade para 100 mil litros de água.
Em nota, a Secretaria de Obras Públicas do Estado do Pará informou que lamenta o ocorrido em Almeirim, que enviou técnicos responsáveis para avaliar a situação e que já acionou a empresa responsável pela obra da caixa d'água.
A reportagem tentou ouvir a Ditron Engenharia, responsável pela obra, mas ninguém atendeu as ligações.

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