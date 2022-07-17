Quatro pessoas são presas por adulterar leite com soda cáustica em MG

Galões com leite adulterado são apreendidos em Uberlândia (MG) Crédito: PM-MG/ Divulgação

Quatro pessoas foram presas na madrugada desta sexta-feira (15) em Uberlândia, a 450 km de Belo Horizonte, por suspeita de adulteração de leite. Eles carregavam no fundo de uma caminhonete galões com 450 litros de uma mistura de água, sal, açúcar, sulfato de amônia e soda cáustica.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, um casal estava parado dentro de uma caminhonete nas margens de uma rodovia na zona rural da cidade quando foi abordado por uma viatura da patrulha rural.

Os policiais revistaram o veículo e encontraram galões utilizados no transporte de leite. O suspeito afirmou inicialmente que havia água nos galões, mas depois admitiu que estava no local aguardando um caminhão que havia ido recolher leite em fazendas da região.

Após realizar rondas nas estradas do entorno, a polícia encontrou o caminhão que estava sendo aguardado pelo casal. Ele carregava 450 litros de leite adulterado e 200 litros de água em seus compartimentos.