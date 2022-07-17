Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Quatro pessoas são presas por adulterar leite com soda cáustica em MG
Uberlândia

Quatro pessoas são presas por adulterar leite com soda cáustica em MG

Grupo carregava 450 litros de uma mistura de água, sal, açúcar, sulfato de amônia e soda cáustica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jul 2022 às 12:07

Publicado em 17 de Julho de 2022 às 12:07

Galões com leite adulterado são apreendidos em Uberlândia (MG)
Galões com leite adulterado são apreendidos em Uberlândia (MG) Crédito: PM-MG/ Divulgação
Quatro pessoas foram presas na madrugada desta sexta-feira (15) em Uberlândia, a 450 km de Belo Horizonte, por suspeita de adulteração de leite. Eles carregavam no fundo de uma caminhonete galões com 450 litros de uma mistura de água, sal, açúcar, sulfato de amônia e soda cáustica.
De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, um casal estava parado dentro de uma caminhonete nas margens de uma rodovia na zona rural da cidade quando foi abordado por uma viatura da patrulha rural.
Os policiais revistaram o veículo e encontraram galões utilizados no transporte de leite. O suspeito afirmou inicialmente que havia água nos galões, mas depois admitiu que estava no local aguardando um caminhão que havia ido recolher leite em fazendas da região.
Após realizar rondas nas estradas do entorno, a polícia encontrou o caminhão que estava sendo aguardado pelo casal. Ele carregava 450 litros de leite adulterado e 200 litros de água em seus compartimentos.
Quatro pessoas foram levadas para delegacia, onde prestaram depoimento, e foram detidas pela polícia. Os nomes dos suspeitos não foram revelados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil
Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente
Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados