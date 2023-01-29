Quatro adolescentes morrem após incêndio em casa de acolhimento no PE

As jovens, que não tiveram as idades reveladas, moravam na Casa de Apoio II, na cidade de Caruaru, no Pernambuco , que sofreu um incêndio em um dos cômodos nessa sexta-feira (27). Os corpos foram velados e sepultados nesse sábado (28).

A Prefeitura de Caruaru informou que a casa tem capacidade para 20 acolhimentos, mas que contava com sete crianças e adolescentes no momento do incêndio. Em nota, o município negou irregularidades na estrutura da construção.

Os demais jovens que estavam na casa foram transferidos para outras unidades, enquanto os órgãos avaliam as causas do incêndio, segundo a administração municipal, que também decretou luto oficial de três dias.

Em entrevista à TV Asa Branca, afiliada da Globo em Pernambuco, o delegado Erick Costa afirmou existirem indícios de que o incêndio começou de forma proposital.

"Uma das adolescentes teria ateado fogo no quarto e fechado a porta com um beliche. O quarto ficou totalmente destruído e será necessário realizar a perícia", declarou.