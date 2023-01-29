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Tragédia

Quatro adolescentes morrem após incêndio em casa de acolhimento no PE

Jovens estavam sendo acolhidas em uma unidade em Caruaru; fogo pode ter sido provocado de maneira proposital na última sexta-feira (27)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jan 2023 às 10:54

Publicado em 29 de Janeiro de 2023 às 10:54

As jovens, que não tiveram as idades reveladas, moravam na Casa de Apoio II, na cidade de Caruaru, no Pernambuco, que sofreu um incêndio em um dos cômodos nessa sexta-feira (27). Os corpos foram velados e sepultados nesse sábado (28).
A Prefeitura de Caruaru informou que a casa tem capacidade para 20 acolhimentos, mas que contava com sete crianças e adolescentes no momento do incêndio. Em nota, o município negou irregularidades na estrutura da construção.
Os demais jovens que estavam na casa foram transferidos para outras unidades, enquanto os órgãos avaliam as causas do incêndio, segundo a administração municipal, que também decretou luto oficial de três dias.
Em entrevista à TV Asa Branca, afiliada da Globo em Pernambuco, o delegado Erick Costa afirmou existirem indícios de que o incêndio começou de forma proposital.
"Uma das adolescentes teria ateado fogo no quarto e fechado a porta com um beliche. O quarto ficou totalmente destruído e será necessário realizar a perícia", declarou.
A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco e a Polícia Civil, mas não obteve resposta.

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