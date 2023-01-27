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Em São Paulo

Faxineira joga R$ 25 mil no lixo por engano e dono promove busca em aterro

Homem havia conseguido o dinheiro com a venda de um carro, mas depois que descobriu que a faxineira que atua na loja dele jogou no lixo, por engano, a sacola em que ele deixou a quantia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2023 às 19:23

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 19:23

Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Notas de real Crédito: Siumara Gonçalves
Um homem quase perdeu todo o dinheiro conseguido com a venda de um carro, depois que descobriu que a faxineira que atua na loja dele havia jogado no lixo, por engano, a sacola em que ele deixou os R$ 25 mil da transação. No desespero, o comerciante de Indaiatuba (SP) organizou uma força-tarefa de busca pelo dinheiro no aterro sanitário do município na manhã desta sexta-feira (27).
Com medo de sair com o dinheiro à noite, a ideia do homem era disfarçar o valor guardando as notas em um saco plástico, que deixou na loja para buscar no dia seguinte. Mas o pacote acabou sendo descartado pela funcionária que faz limpeza no estabelecimento comercial e foi recolhido pelo caminhão de lixo da cidade.
O homem, que pediu para não ser identificado, ligou para o amigo e gestor de resíduos no aterro, Rogério Simões Marques, 50. O profissional contou à reportagem que logo que recebeu a ligação, entrou em contato com a empresa responsável pela coleta e pediu que o caminhão fosse rastreado.
Como o veículo ainda estava a caminho, foi possível combinar um local mais livre do aterro para despejar o material, facilitando a busca. Um grupo de sete pessoas, incluindo o comerciante, ficou por cerca de 1 hora revirando quase três toneladas de lixo até encontrar o pacote.
"Era um saco mais grosso, com uma fita crepe transparente. Aí a gente procurou com as características, e depois de 1 hora achamos. Ele [o comerciante] nos deu uma gratificação simbólica. O mais importante foi achar o dinheiro", disse Rogério.

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