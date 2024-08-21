Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Qual é o patrimônio dos filhos de Bolsonaro que vão disputar as eleições de 2024?
Filhos 02 e 04

Qual é o patrimônio dos filhos de Bolsonaro que vão disputar as eleições de 2024?

Carlos Bolsonaro (PL) tentará o sétimo mandato para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, enquanto o filho homem mais novo do ex-mandatário, Jair Renan Bolsonaro, fará sua estreia nas urnas em busca da vereança em Balneário Camboriú (SC)
Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 14:37

Dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disputarão as eleições municipais deste ano. O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) tentará o sétimo mandato para a Câmara Municipal, enquanto o filho homem mais novo do ex-mandatário, Jair Renan Bolsonaro (PL), fará sua estreia nas urnas em busca da vereança em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Criados na política, os filhos de Bolsonaro acumulam, juntos, R$ 729.106,47.
Carlos está há 23 anos na Câmara Municipal - o início do primeiro mandato foi em 2001. Neste ano, o filho "02" de Bolsonaro busca manter a influência do clã da zona oeste do Rio no Palácio Pedro Ernesto. O vereador declarou à Justiça Eleitoral R$ 687.036,68 em bens neste ano.
De acordo com o registro de candidatura de Carlos de 2020, ano em que foi eleito para o sexto mandato, houve mudanças no perfil financeiro do vereador. Há quatro anos, ele declarou R$ 591,6 mil em bens, a maior parte em três imóveis na capital fluminense.
Neste ano, a maior parte dos bens do vereador está investida em ações e os três imóveis, vendidos. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Carlos declarou ter cotas da empresas Chevron, Netflix, McDonald, Coca-cola, entre outras.
Nas últimas quatro eleições, o patrimônio de Carlos pouco oscilou, levando-se em conta a correção dos valores pela inflação. De acordo com os registros do vereador na Justiça Eleitoral, Carlos declarou ter R$ 591.659,46 (2020), R$ 608.805,33 (2016), R$ 452.174,21 (2012) e R$ 260.000,00 (2008).

Jair Renan Bolsonaro

O filho "04" de Bolsonaro declarou um patrimônio de R$ 42 mil à Justiça Eleitoral. Tratam-se de uma conta com R$ 40.591,68 e outra com R$ 1.478,11.
É a primeira vez que o filho mais novo do ex-presidente, que tem 26 anos, tenta um cargo eletivo. Sua filiação ao PL e anúncio da pré-candidatura ocorreram em 25 de março em uma postagem em suas redes sociais.
Até junho deste ano, quando foi exonerado para concorrer, Renan Bolsonaro trabalhava como auxiliar parlamentar pleno para o senador Jorge Seif (PL-SC), ex-secretário de Pesca e Aquicultura no governo Bolsonaro. O cargo tem salário líquido de R$ 7,7 mil.
Desde que deixou o cargo, o agora candidato vinha cumprindo agendas e se encontrado com lideranças na cidade catarinense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para se preparar para o EAGS e evitar erros que eliminam candidatos
Imagem de destaque
Treino em casa substitui a academia? Veja 5 pontos a considerar
Imagem de destaque
Terceira temporada do ‘Estrelas da Casa’ terá novo formato e foca em grupos musicais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados