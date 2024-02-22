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BBC News

Qual é a função da Abin e por que houve muitas controvérsias ao longo de sua história?

O repórter João Fellet conta a história da agência, explica a função dela e relembra casos polêmicos em sua trajetória

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 18:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

22 fev 2024 às 18:00
No centro das investigações da Polícia Federal (PF) que apuram possíveis desvios em suas ações, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) é alvo de críticas e questionamentos desde que foi fundada, em 1999.
A agência também já enfrentou uma série de reviravoltas institucionais ? ora sob comando militar, ora civil ? e hoje lida com uma defasagem de 80% em seu quadro de pessoal, segundo servidores.
A PF apura se houve a formação de uma suposta organização criminosa, apelidada de "Abin paralela", para monitorar, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), adversários do ex-presidente e de sua família.

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