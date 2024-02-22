Qual é a função da Abin e por que houve muitas controvérsias ao longo de sua história?

No centro das investigações da Polícia Federal (PF) que apuram possíveis desvios em suas ações, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) é alvo de críticas e questionamentos desde que foi fundada, em 1999.

A agência também já enfrentou uma série de reviravoltas institucionais ? ora sob comando militar, ora civil ? e hoje lida com uma defasagem de 80% em seu quadro de pessoal, segundo servidores.