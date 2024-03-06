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Pesquisa

Quaest: avaliação negativa do governo Lula vai a 34%; positiva é de 35%

Outros 28% consideram a gestão regular; respostas negativas saltaram entre os evangélicos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mar 2024 às 09:51

Publicado em 06 de Março de 2024 às 09:51

SÃO PAULO - Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (6) mostra um aumento da avaliação negativa do governo Lula (PT).
De acordo com o levantamento, a gestão tem avaliação positiva de 35% e negativa de 34%. Na pesquisa anterior, em dezembro, 36% tinham avaliação positiva e 29%, negativa. A parcela que tem opinião regular sobre o governo petista era de 32% e agora está em 28%.
Não responderam ou não souberam 3%. A pesquisa ouviu presencialmente nesta rodada 2.000 pessoas dos dias 25 a 27 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Presidente Lula inaugura o Contorno do Mestre Álvaro
Presidente Lula, durante inauguração do Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Fernando Madeira - 15/12/2023
No recorte dos segmentos da população, a taxa de respostas negativas deu um salto entre os evangélicos, grupo que abrange cerca de um terço da população. A avaliação negativa era de 36% há três meses e agora foi a 48%.
No último mês, o presidente se envolveu em polêmica ao comparar a ação de Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto. Acharam essa declaração exagerada 60% dos entrevistados no levantamento, ante 28% que não viram exagero.
A Quaest também perguntou especificamente se o entrevistado aprova ou desaprova o trabalho do presidente. Disseram que aprovam 51% dos entrevistados, ante 46% que responderam que desaprovam. Em dezembro, o placar estava em 54% a 43%.
Outra pergunta expõe de maneira mais clara a divisão da população em relação ao atual presidente.
Os entrevistadores questionaram se "o governo Lula se preocupa com pessoas como você". Disseram que sim 48%, e outros 48% responderam que não. Não souberam ou não responderam 4%.
O levantamento da Quaest é financiado pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial.

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