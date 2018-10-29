Quadrilha queima veículos e explode empresa de valores

Uma quadrilha com dezenas de integrantes e fortemente armada atacou uma base da empresa Brinks de transporte de valores, na madrugada desta segunda-feira, 29, em Ribeirão Preto, interior de. Os criminosos incendiaram 4 carros e 1 caminhão para bloquear as vias de acesso e dificultar a ação da polícia e abriram um buraco na parede para invadir o prédio. Moradores ouviram de oito a nove explosões. Houve intensa troca de tiros com os policiais e um suspeito foi morto. Os criminosos não teriam conseguido levar o dinheiro.