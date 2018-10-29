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São Paulo

Quadrilha queima veículos e explode empresa de valores

Houve intensa troca de tiros com os policiais e um suspeito foi morto

Publicado em 

29 out 2018 às 11:47

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 11:47

Quadrilha ataca uma base da empresa Brinks de transporte de valores em Ribeirão Preto, interior de São Paulo Crédito: Reprodução Google Street View
Uma quadrilha com dezenas de integrantes e fortemente armada atacou uma base da empresa Brinks de transporte de valores, na madrugada desta segunda-feira, 29, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Os criminosos incendiaram 4 carros e 1 caminhão para bloquear as vias de acesso e dificultar a ação da polícia e abriram um buraco na parede para invadir o prédio. Moradores ouviram de oito a nove explosões. Houve intensa troca de tiros com os policiais e um suspeito foi morto. Os criminosos não teriam conseguido levar o dinheiro.
De acordo com as primeiras informações, o ataque teve início por volta das 3h. Os homens, vestindo roupas escuras e armados com fuzis, incendiaram os veículos e se dividiram em grupos. Enquanto um grupo atacava a base da Brinks, na avenida Presidente Kennedy, outros atiravam para impedir a aproximação da polícia.
A Polícia Militar se mobilizou rapidamente para fazer um cerco à região. O tiroteio durou cerca de duas horas. O suspeito atingido pelos disparos da polícia usava colete à prova de balas e capacete. Ele ainda não foi identificado. O cerco aos assaltantes prosseguia de manhã, após suspeitos terem sido avistados em Serra Azul, cidade da região.

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