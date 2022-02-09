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Eleições 2022

PV convida Alckmin para se filiar e pode ser opção diante de impasse do PSB e Lula

Ideia original era que o ex-governador de SP se filiasse ao PSB, mas alguns integrantes do partido não estaria tratando Alckmin com a consideração necessária

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 16:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 fev 2022 às 16:27
O Partido Verde (PV) convidou o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) para ingressar na legenda. A ideia é que, com a entrada do ex-tucano, o PV se alie ao PT na sucessão presidencial, indicando Alckmin para vice de Lula.
Lula e Alckmin já fecharam acordo para a formação da chapa, embora ele ainda não tenha sido oficializado. A ideia é que o ex-governador se filie ao PSB, sacramentando a aliança entre socialistas e petistas.
Geraldo Alckmin e Lula
Geraldo Alckmin e Lula Crédito: Arquivo
Uma parte do PSB, no entanto, não estaria tratando Alckmin com a consideração necessária. E a entrada no PV seria uma alternativa a um possível impasse dos socialistas com o PT.
O presidente do PV de São Paulo, Roberto Tripoli, confirma o convite. "Alckmin é um homem respeitado internacionalmente, e capaz de viajar o mundo para desfazer os estragos de Bolsonaro no meio ambiente", diz ele.

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Tripoli afirma ainda que o PV poderia acolher dissidentes de vários partidos que seguiriam Alckmin, inclusive os do PSDB.
"O convite ao ex-governador já foi feito. Ele nos disse que está analisando", finaliza o presidente dos verdes. O ex-presidente Lula já está sendo comunicado sobre a iniciativa.

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