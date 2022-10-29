Público não vaiou Bolsonaro em show de Gusttavo Lima em Aracaju, ao contrário do que mostra vídeo

A assessoria de imprensa do cantor afirmou que o post verificado é mentiroso Crédito: Divulgação/Comprova

Conteúdo investigado: Vídeo no TikTok mostra o cantor Gusttavo Lima em show enquanto plateia grita “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”. É possível ler na peça as seguintes frases: “O cantor teve três shows cancelados na Bahia”, “vai apoiar genocida tirador de direitos dos trabalhadores” e marca a localização como sendo em Aracaju, “Brazil”.

Onde foi publicado: TikTok.

Conclusão do Comprova: É falso que a plateia de um show do cantor Gusttavo Lima em Aracaju, em 28 de maio, tenha gritado “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”, dirigindo-se ao presidente e candidato à reeleição : É falso que a plateia de um show do cantor Gusttavo Lima em Aracaju, em 28 de maio, tenha gritado “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”, dirigindo-se ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Um post viral no TikTok com a legenda “kkkk vai apoiar genocida, tirador de direitos dos trabalhadores” usa imagens reais de uma apresentação do artista, mas edita o áudio para fazer parecer que o público fez coro contra o político.

No YouTube, a reportagem encontrou outros vídeos deste show e, comparando com o mesmo trecho publicado no TikTok, é possível verificar que o público estava, na verdade, aplaudindo o sertanejo.

Procurada, a assessoria de imprensa do cantor afirmou que o vídeo é editado e que “isso nunca ocorreu em nenhum show” dele.

O post verificado aqui ainda desinforma ao publicar que Gusttavo Lima teve três shows cancelados na Bahia, relacionando isso ao fato de o cantor ter declarado apoio a Bolsonaro. Sobre isso, a equipe do artista informou que “se trata de fake news” e “que não houve cancelamento de shows em nenhum estado”.

Falso , para o Comprova, é todo conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. No TikTok, o vídeo verificado teve 9,8 milhões visualizações, 273,6 mil curtidas, 31,7 mil comentários e 101,7 mil compartilhamentos até 27 de outubro.

O que diz o responsável pela publicação: Nós tentamos contato com o perfil que publicou o vídeo, porém, seu perfil do TikTok apresenta o seguinte alerta: “Apenas amigos podem mandar mensagens entre si”, o que impossibilitou o contato.

Como verificamos: A reportagem fez uma busca pelas palavras-chave “Gusttavo Lima”, “três shows cancelados Gusttavo Lima”, “Buteco Aracaju”. A partir de registros do show no YouTube e de post da : A reportagem fez uma busca pelas palavras-chave “Gusttavo Lima”, “três shows cancelados Gusttavo Lima”, “Buteco Aracaju”. A partir de registros do show no YouTube e de post da página oficial no Twitter do Festival Buteco , da produção de Lima, conseguimos comparar o áudio original com o do vídeo investigado nesta verificação.

A assessoria do cantor foi contatada por e-mail.

Não houve gritos contra Bolsonaro

O vídeo usado no post checado foi gravado em 28 de maio de 2022, em Aracaju. Inicialmente, o show “Buteco do Gusttavo Lima” seria realizado em maio de 2020, porém, por conta da pandemia, teve de ser remarcado

A reportagem conseguiu confirmar que se tratava da apresentação realizada em maio na capital sergipana ao comparar as imagens do post falso com vídeos no YouTube e na página @OficialButeco no Twitter . Gusttavo Lima usa o mesmo paletó azul e faz os mesmos gestos. Além disso, a localização – Aracaju, Brazil (em inglês) – também aparece no YouTube em vídeo publicado há mais de quatro meses

Frame do post verificado e de vídeo publicado no YouTube Crédito: Divulgação/Comprova

Cantor nega que shows na Bahia foram cancelados

O vídeo desinforma ao afirmar que três shows de Lima foram cancelados na Bahia, sugerindo que isso teria relação com o fato de o cantor ter declarado apoio a Bolsonaro. Após o post viralizar, veículos como Diário de Goiás Correio publicaram textos negando o cancelamento.

Procurada pelo Comprova, a assessoria do cantor enviou uma “ nota de repúdio a fake news “, em que diz que o conteúdo é mentiroso. A equipe afirma que após o anúncio do apoio de Lima a Bolsonaro “não houve cancelamento de shows em nenhum estado”.

Apoio a Bolsonaro

Em 17 de outubro, Gusttavo Lima e o também cantor sertanejo Leonardo se reuniram com Bolsonaro no Palácio da Alvorada e declararam apoio a ele na corrida presidencial.

“Eu tenho certeza que todo cidadão de bem não vai abrir mão também e jamais negociará a sua família, o seu bem mais precioso. É melhor um passarinho na mão do que dois voando. Não vamos trocar o certo pelo duvidoso. Tá aqui o meu total apoio ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro”, afirmou o artista na ocasião.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre eleições presidenciais, políticas públicas do governo federal e pandemia. A equipe tem como foco as publicações virais, que tiveram grande alcance nas redes sociais e podem confundir a população. No contexto das eleições no Brasil, muitos conteúdos de desinformação envolvendo os dois candidatos à Presidência, Bolsonaro e Lula (PT), estão circulando, prejudicando a escolha do eleitor, que deve ser feita com base em informações verdadeiras.