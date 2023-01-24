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Partido

PT fará pesquisas para 'reposicionar' sua imagem junto à população

Principal modificação é sobre postura em relação ao emprego, diante da massa de informais e trabalhadores por aplicativo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jan 2023 às 10:16

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 10:16

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Crédito: Valter Campanato/ Agência Brasil
O PT fará pesquisas para reposicionar sua imagem no cenário nacional, no novo contexto de partido que comanda o governo federal. Os resultados ajudarão a subsidiar as inserções gratuitas de TV a que a legenda terá direito, no final de março e início de abril.
"O povo brasileiro mudou desde que a deixamos a Presidência [em 2016], a classe trabalhadora mudou. Diante desse novo cenário, o partido precisa se reposicionar", diz o secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto. Serão feitas pesquisas quantitativas e qualitativas.
A principal modificação, afirma o dirigente, é na natureza do emprego, agora com uma massa de informais e trabalhadores por aplicativo. "No início do PT, a preocupação maior era com a carteira assinada. Agora há uma nova realidade", diz.
Outro posicionamento estratégico do PT que deverá ser explorado na propaganda partidária é se colocar como "a voz do povo dentro do governo". "É um governo de coalizão, e dentro dele o PT tem de representar o povo, as posições de esquerda, a opção pelo social", declara Tatto.
As peças da comunicação do partido devem ficar a cargo do publicitário Sidônio Palmeira, que fez a campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

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