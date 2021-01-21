PSOL apresenta projeto para acabar com voto secreto na Câmara dos Deputados

Votação na Câmara dos Deputados do Fundeb Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Deputados do PSOL vão protocolar um projeto de resolução na Câmara definindo que os votos dos parlamentares para a escolha da presidência da Casa passem a ser abertos.

O projeto altera artigo do regimento interno da Câmara e tem como objetivo, segundo seus autores, deixar a eleição mais transparente.

A vice-líder do PSOL, Fernanda Melchionna (RS), protocolará nos próximos dias o texto, que também é assinado por Sâmia Bomfim (SP), David Miranda (RJ) e Vivi Reis (PA).

Com a Câmara em recesso, os deputados estudam uma forma de protocolar o projeto o mais rápido possível nesse período.