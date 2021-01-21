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Durante recesso

PSOL apresenta projeto para acabar com voto secreto na Câmara dos Deputados

O projeto altera artigo do regimento interno da Câmara e tem como objetivo, segundo seus autores, deixar a eleição mais transparente.

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 14:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jan 2021 às 14:31
O deputado federal Felipe Rigoni preside a sessão em que foi aprovado o Fundeb na Câmara dos Deputados
Votação na Câmara dos Deputados do Fundeb Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
Deputados do PSOL vão protocolar um projeto de resolução na Câmara definindo que os votos dos parlamentares para a escolha da presidência da Casa passem a ser abertos.
O projeto altera artigo do regimento interno da Câmara e tem como objetivo, segundo seus autores, deixar a eleição mais transparente.
A vice-líder do PSOL, Fernanda Melchionna (RS), protocolará nos próximos dias o texto, que também é assinado por Sâmia Bomfim (SP), David Miranda (RJ) e Vivi Reis (PA).
Com a Câmara em recesso, os deputados estudam uma forma de protocolar o projeto o mais rápido possível nesse período.
"O sigilo na votação não tem nenhuma base constitucional e nem atende ao interesse público, uma vez que reduz a transparência, a publicidade e contribui para a interferência externa indevida dos demais poderes sobre esse importante momento da vida do parlamento", afirma Fernanda Melchionna.

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