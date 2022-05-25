PSD é cortejado por Lula, mas tende a Bolsonaro em pelo menos 12 estados

Enquanto o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e a cúpula do partido defendem a neutralidade na eleição presidencial, a divisão numérica dos estados mostra, por ora, uma leve vantagem de bolsonaristas sobre lulistas.
Levantamento feito pelo jornal Folha de S.Paulo com parlamentares, candidatos a governador e dirigentes estaduais mostra que há uma tendência em ao menos 12 estados de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), contra 9 que preferem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Segundo o partido, ao menos dez diretórios disseram a Kassab que preferem não apoiar nenhum candidato no primeiro turno. Entretanto, dirigentes de alguns desses estados afirmaram à Folha de S.Paulo que a tendência é escolher um lado na disputa presidencial.
A tentativa inicial do PSD foi emplacar um candidato próprio na disputa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG). O nome, porém, não prosperou, assim como outros que chegaram a ser sondados pelo partido, como os ex-governadores Eduardo Leite (PSDB-RS) e Paulo Hartung (sem partido-ES).
Com isso, Kassab passou a militar publicamente pela neutralidade, ao menos no primeiro turno, embora mantenha mais proximidade, no momento, com Lula.
Na maior parte dos estados, entretanto, a preferência majoritária de eleitores por Lula ou Bolsonaro pode fazer pesar a balança para um dos lados.
Ratinho Jr., por exemplo, é um dos governadores mais próximos ao governo federal e, no estado, o eleitorado tem perfil mais bolsonarista. Assim, ainda que não haja definição oficial, ele defende a recondução do atual presidente ao Planalto.
"Todos sabem da minha boa relação com o presidente Bolsonaro. O Paraná tem projetos importantes em parceria com o governo federal e é natural que, na ausência de um candidato do meu partido, o PSD, eu apoie a reeleição do presidente", disse o governador.
No Rio Grande do Sul, a polarização é maior nos grandes centros, mas a base do PSD é essencialmente bolsonarista.
Reservadamente, há uma preocupação dos dirigentes em evitar, ao menos publicamente, uma posição definida para não perder pré-candidatos que tenham maior simpatia com o outro lado da polarização.
A presidente estadual Leticia Boll dise que, "neste primeiro momento, o PSD-RS declara neutralidade e, no futuro, de acordo com a apresentação oficial das candidaturas, se posicionará sobre a disputa presidencial".
Em Santa Catarina, oficialmente o partido também estará neutro. Até porque o bolsonarismo já tem seu candidato a governador, o senador Jorginho Mello (PL). O PSD estará numa coligação própria, mas admite a possibilidade de duplo palanque do presidente no estado.
"Como a quase totalidade dos candidatos a deputado federal e estadual são anti-PT, automaticamente nosso palanque vai estar totalmente aberto para Bolsonaro", disse o deputado estadual e presidente do PSD local, Milton Hobus.
Cenário parecido ocorre em Goiás, onde o partido lança Lissauer Vieira, o presidente da Assembleia Legislativa, ao cargo de senador na chapa de Ronaldo Caiado (União Brasil) à reeleição.
Ainda que o presidente do partido no estado, Vilmar Rocha, seja crítico a Bolsonaro, Lissauer e demais candidatos são mais alinhados ao chefe do Executivo.
Um dos casos mais emblemáticos se dá em Mato Grosso do Sul, onde o partido pode ser levado para o lado do presidente Lula por pura "sobrevivência", muito embora tenha uma base bolsonarista maior.
Isso porque o presidente Jair Bolsonaro priorizou no estado a eleição ao senado da ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP), angariando em torno desse pleito grande parte de seus apoiadores no estado e deixando pouco espaço para alianças.
O PSD, por sua vez, tem como prioridade a eleição ao governo do estado do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad. Por isso, figuras importantes falam oficialmente que devem adotar a neutralidade a nível nacional, mas nos bastidores buscam o que descrevem como a "centro-esquerda".
Estado de Pacheco, Minas Gerais é o principal local em que, por ora, o PSD está mais inclinado a embarcar na campanha de Lula ainda no primeiro turno.
Há um acordo em curso para que o PT apoie o ex-prefeito Alexandre Kalil para o governo, indicando o vice. O partido de Lula deve abrir mão da disputa ao Senado para apoiar Alexandre Silveira, o nome do PSD na eleição.
A aliança PSD-PT caminha para ser concretizada apesar de a bancada de deputados federais da legenda ter um perfil mais à direita e cogitar esconder a vinculação ao PT em seus materiais de campanha.
No Rio de Janeiro, a principal figura do partido, o prefeito Eduardo Paes, já deixou claro sua preferência pelo ex-presidente.
Recentemente, contudo, ele tem flertado com Ciro Gomes (PDT) e pode subir no palanque do pedetista, uma vez que a legenda trabalhista fechou acordo para caminhar junto com o PSD na disputa estadual. Até mesmo porque o PT no estado está apoiando o candidato a governador do PSB, Marcelo Freixo.
Além de contar com a simpatia do estado fluminense, Ciro Gomes tem ainda o apoio declarado do PSD no Ceará, seu berço político.
O presidente estadual da legenda, Domingos Filho, foi vice-governador de Cid Gomes (PDT) entre 2011 e 2014 e trabalha para ocupar o mesmo posto na disputa deste ano na aliança que deve ser encabeçada pelo PDT.
"Nossa posição aqui é favorável a sair da polarização e apoiar o Ciro. Colocamos para o presidente Kassab que, ao nosso ver, a única alternativa de terceira via que tem voto para entrar na disputa de verdade é ele", diz Domingos Filho.
O Maranhão talvez seja um dos principais símbolos da divisão do PSD entre Lula e Bolsonaro. O presidente estadual do partido e deputado federal, Edilázio Júnior, diz que a sigla terá candidato próprio a governador e que a militância poderá escolher o presidenciável de sua preferência.
"Na parte mais pujante do nosso estado, a região sul, onde o agronegócio é muito forte, a gente tem muitos pré-candidatos alinhados ao Bolsonaro. Em compensação, o resto do estado, que parte dele tem pior IDH do país, já é mais pró-Lula. Então, é bem dividido".
A INCLINAÇÃO DO PSD, ESTADO A ESTADO
Tendência a apoiar, oficial ou extraoficialmente, Bolsonaro (12)
- AP, DF, MT, RN, RS, SC, GO, ES, PR, RO, RR, PA
Tendência a apoiar, oficial ou extraoficialmente, Lula (9)
- AM, MG, PB, PE, RJ, MS, BA, PI, SE
Estados que devem ficar neutros (5)
- AC, AL, SP, TO, MA
Estado que apoiará Ciro Gomes, do PDT (1)
- CE