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Dados do governo federal

PSB aciona PGR para investigar gastos das Forças Armadas com bacalhau e salmão

Nesta quarta (17) o Tribunal de Contas da União (TCU) informou que iria apurar as despesas das Forças Armadas com picanha e cerveja

Publicado em 18 de Março de 2021 às 11:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mar 2021 às 11:29
Cerimônia do Dia do Soldado, em Brasília, em 2019
Cerimônia do Dia do Soldado, em Brasília, em 2019 Crédito: Marcos Corrêa/PR
Dez parlamentares do PSB apresentaram representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a abertura de inquérito para apurar as despesas das Forças Armadas com a compra de bacalhau, salmão, filé mignon e uísque, itens de luxo que foram bancados com verba pública. Em fevereiro, o partido fez levantamento semelhante que apontou gastos do Exército, Marinha e Aeronáutica com 700 mil quilos de picanha e 80 mil cervejas.
Nesta quarta (17) o Tribunal de Contas da União (TCU) informou que iria apurar as despesas das Forças Armadas com picanha e cerveja.
Segundo os parlamentares do PSB, novamente "chama a atenção a compra de itens sofisticados" pelas Forças Armadas: foram 9,7 mil quilos de filé de bacalhau, 139 mil quilos de lombo de bacalhau, 438 mil quilos de filé de salmão e 1,2 milhão de quilos de filé mignon bovino. As informações foram colhidas nos dois sistemas disponibilizados pelo Governo Federal para monitoramento de gastos da União.
"Tal situação revela o apreço das Forças Armadas por iguarias especiais de alto custo. Aparentemente, em seus cardápios, nossos militares não demonstram o 'patriotismo romântico' que muitos lhe atribuem", afirmam os parlamentares. "A compra de tamanha quantidade é questionável, pois demonstra a ostentação que a classe mantém no momento em que o País enfrenta uma grave crise sanitária e econômica".
Em fevereiro, levantamento feito pelos parlamentares demonstrou a compra de mais de 700 mil quilos de picanha e 80 mil cervejas pelas Forças Forçadas. Para um dos cortes de carne mais nobres do País, foram escolhidas como referência peças das mais caras. Entre as cervejas, privilegiou-se o puro malte, entre outras.
O Ministério da Defesa afirmou na ocasião que as informações apresentadas pelo PSB eram 'absolutamente equivocadas'. O órgão, porém, não explicou as razões que levaram à aquisição de cerveja e picanha.
"Ficou claro que as quantidades adquiridas e os valores efetivamente gastos com os determinados produtos eram de 10 a 20 vezes menores do que foi divulgado", afirmou a pasta em fevereiro. "O Ministério da Defesa e as Forças Armadas reiteram seu compromisso com a transparência e a seriedade com o interesse e a administração dos bens públicos. Eventuais irregularidades são apuradas com rigor".

COM A PALAVRA, AS FORÇAS ARMADAS

A reportagem busca contato com as Forças Armadas. O espaço está aberto para manifestações.

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