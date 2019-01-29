Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Proximidade de barcos de pesca leva a fechamento do Santos Dumont
Rio de Janeiro

Proximidade de barcos de pesca leva a fechamento do Santos Dumont

"Nesse período, cinco operações entre pousos e decolagens sofreram atrasos de, em média, 15 minutos", disse, em nota, a empresa

Publicado em 

29 jan 2019 às 17:53

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 17:53

Aviões em Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/A Gazeta
O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, foi obrigado a suspender as operações de pouso e decolagem do terminal por meia hora na manhã desta terça-feira (29). A suspensão foi determinada por medida de segurança, uma vez que algumas traineiras estavam navegando muito perto da cabeceira da pista, invadindo o espaço de segurança delimitado por boias.
> Governo do ES desiste de ação para barrar concessão do Aeroporto
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que a proximidade dos barcos de pesca da cabeceira da pista causou a interrupção das operações do aeroporto entre as 7h07 e as 7h36. “Nesse período, cinco operações entre pousos e decolagens sofreram atrasos de, em média, 15 minutos”, disse, em nota, a empresa.
A Infraero explicou que mantém boias, registradas em cartas náuticas, que delimitam a área navegável. “Esclarecemos, ainda, que em nenhum momento houve comprometimento à segurança de voo, mas sim à segurança da própria embarcação, que ultrapassou a área autorizada para sua navegação”, ressalta a nota.
> Mulher sofre acidente em escada rolante no Aeroporto de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto Aviação Política Rio de Janeiro Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Autonomia infantil: 5 hábitos dos adultos que prejudicam as crianças
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados