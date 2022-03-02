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Acesso à universidade

Prouni: resultado da 1ª chamada é divulgado. Veja o que fazer se ficou de fora

Programa oferece bolsas de estudo integrais ou parciais (50%) em faculdades particulares a estudantes de baixa renda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 mar 2022 às 17:00

Publicado em 02 de Março de 2022 às 17:00

O resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2022 foi divulgado nesta quarta-feira (2), e pode ser conferido no portal do Prouni. Estudantes não aprovados concorrerão automaticamente a uma vaga na 2ª convocação, com divulgação marcada para o dia 21 de março. O Prouni oferece bolsas de estudo integrais ou parciais (50%) em faculdades particulares a estudantes de baixa renda.
Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser até três salários mínimos por pessoa. O programa aceita inscrições dos estudantes que tenham cursado ensino médio em escola pública ou privada, mesmo sem bolsa de estudo, desde que sejam atendidos os critérios socioeconômicos. E também de pessoas com deficiência e professores da escola pública.
As inscrições começam nesta terça-feira e vão até sexta-feira (25).
As inscrições começam nesta terça-feira e vão até sexta-feira (25). Crédito: Victor Vidigal/G1
O candidato que não foi aprovado na 1ª chamada concorrerá a uma vaga mais uma vez, automaticamente, na 2ª convocação, cuja lista sairá em março. Caso ainda não seja selecionado, terá a opção de manifestar interesse na lista de espera, em 4 e 5 de abril, pelo site do programa.
Este ano, a novidade é que um decreto, assinado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelece que a pré-seleção dos estudantes inscritos no Prouni considere as duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingresso em cursos de graduação ou sequencial de formação específica. No Enem, o candidato deve ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas e não pode ter tirado 0 na redação.
Até então, a regra em vigor era de que apenas a nota da última edição do Enem, aquela imediatamente anterior ao processo seletivo do Prouni, poderia ser utilizada pelos candidatos para entrar no programa.

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Prouni passa a aceitar estudantes de escola privada sem bolsa integral

Confira o calendário
- Resultado da primeira chamada: 2 de março.
- Comprovação de informações: 3 a 14 de março.
- Resultado da segunda chamada: 21 de março.
- Comprovação de informações: 21 a 29 de março.
- Lista de espera: 4 e 5 de abril.
- Resultado: 7 de abril.
- Comprovação de informações: 8 a 13 de abril.

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