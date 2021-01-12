Prouni abre inscrições nesta terça-feira; Fies também abre vagas em janeiro

As inscrições para o Prouni 2021, programa que seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares, abre nesta terça-feira (12) e termina às 23h59 de sexta (15) Crédito: Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress

O programa, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais, possibilita o acesso a vagas em universidades particulares e é destinado a quem não tem diploma de graduação. Para se inscrever é necessário validar os dados de cadastro no portal de serviços do governo federal e seguir para o site oficial do Prouni.

Os candidatos podem escolher até duas opções de cursos e fazer alterações durante todo o período de inscrição. Diariamente, o sistema do Prouni calcula a nota de corte - menor nota para ficar entre os potencialmente pré-selecionados - de cada curso, com base no número de bolsas disponíveis e no total de candidatos inscritos no curso, por modalidade de concorrência.

Caso não seja convocado nas duas chamadas, há ainda a possibilidade de concorrer a uma bolsa pela lista de espera. Para participar, o candidato deve acessar a página de inscrição nos dias 18 e 19 de janeiro e manifestar o interesse em participar desta última etapa. Este resultado será divulgado no dia 22 de fevereiro.

A seleção para o 2º semestre também contemplará os estudantes que realizarão o Enem 2021, que ocorrerá nos dias 17 e 24 de janeiro.

CRITÉRIOS

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

O candidato também precisa ter realizado a edição do ano de 2019 do Enem e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas. O estudante não pode ter zerado a redação.

Além disso, é preciso atender ao menos a uma das seguintes condições:

- Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede privada, desde que na condição de bolsista integral desta última.

- Ser pessoa com deficiência.

- Ser professor da rede pública de ensino, da educação básica - neste caso não é aplicado o limite de renda exigido aos demais.

FIES TAMBÉM ABRIRÁ INSCRIÇÕES EM JANEIRO

O período de inscrições para o processo seletivo do Programa de Financiamento Estudantil (Fies) para o 1º semestre de 2021 será de 26 a 29 de janeiro, com resultado divulgado no dia 2 de fevereiro. O programa do Ministério da Educação (MEC) é destinado a financiar prioritariamente estudantes de cursos de graduação e contempla o indivíduo que possui renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Para os pré-selecionados na chamada única do Fies, o prazo para complementar a inscrição será de 3 a 5 de fevereiro. Já os candidatos não pré-selecionados serão automaticamente incluídos na lista de espera e podem disputar uma das vagas. A convocação por meio desta lista ocorrerá de 3 de fevereiro a 18 de março de 2021.

Para concorrer nesta modalidade é necessário ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010 até a mais recente realizada, tendo obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação.