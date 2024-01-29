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Ensino superior

Prouni 2024 está com inscrições abertas; saiba como e quem pode pedir

Essa edição do programa ofertará 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%), o que representa 76% do total ofertado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2024 às 09:02

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 09:02

Estudante realizando prova do Enem
Estudantes têm até dia 1º de fevereiro para se inscrever Crédito: Alexandre Campbell/Direitos reservados
O Ministério da Educação (MEC) inicia, nesta segunda-feira (29), as inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Programa Universidade para Todos (Prouni). Os interessados em participar devem se inscrever até as 23h59 (horário de Brasília) de 1º de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Essa edição do programa ofertará 406.428 bolsas — sendo 308.977 integrais (100%), o que representa 76% do total ofertado, e 97.451 parciais (50%) —, distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.
Para se inscrever, o participante precisa ter o cadastro no login único do governo federal e criar uma conta no gov.br. Caso já o tenha, basta realizar o login com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha. As inscrições no Prouni são gratuitas e devem ser efetuadas, exclusivamente, pela internet, no Portal Acesso Único.  
No momento da inscrição, é preciso: informar endereço de e-mail e número de telefone válidos; preencher dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar; e selecionar, por ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência dentre as disponíveis, conforme a renda familiar bruta mensal per capita do candidato e a adequação aos critérios da Portaria Normativa MEC n. 1, de 2015. 
O processo seletivo do primeiro Prouni de 2024 será constituído por duas chamadas sucessivas. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados estarão disponíveis no Portal Único de Acesso em 6 de fevereiro (primeira chamada) e 27 de fevereiro (segunda chamada) de 2024. 

O que é?

  • O ProUni oferece, aos estudantes selecionados pelo programa, bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica realizados em instituições de ensino superior privadas, oferecendo, em contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições que aderem ao Programa.

Quem pode solicitar o Prouni?

  • Professor da rede pública de ensino que atenda às seguintes condições: dê aula na educação básica; faça parte do quadro de pessoal definitivo da instituição pública em que atua.
  • Estudante com deficiência que tenha cursado todo o ensino médio em escola da rede pública de ensino; tenha participado da edição do Enem imediatamente anterior ao processo seletivo de que está participando, com média igual ou superior a 450 pontos e nota maior que zero na redação; seja de família com renda de até 3 salários mínimos mensais por pessoa; não tenha diploma de curso superior, entre outros itens.
  • Estudante da rede pública que atenda aos seguintes critérios: tenha cursado todo o Ensino Médio em escola da rede pública de ensino; tenha participado da edição do Enem imediatamente anterior ao processo seletivo de que está participando, com média igual ou superior a 450 pontos e nota maior que zero na redação; seja de família com renda de até 3 salários mínimos mensais por pessoa; não tenha diploma de curso superior.
  • Estudante da rede privada que atenda aos seguintes critérios: tenha cursado todo o ensino médio em escola da rede privada como bolsista integral, ou parte como bolsista integral na rede privada e parte na rede pública; tenha participado da edição do Enem imediatamente anterior ao processo seletivo de que está participando, com média igual ou superior a 450 pontos e nota maior que zero na redação; seja de família com renda de até 3 salários mínimos mensais por pessoa; não tenha diploma de curso superior.

Onde se inscrever

É necessário se inscrever na seleção do programa preenchendo as informações pedidas em formulário próprio no site do MEC.
Com informações do governo federal

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