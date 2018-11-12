Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Produtor rural é preso por esquartejar mãe e filha em MG
Problemas no relacionamento

Produtor rural é preso por esquartejar mãe e filha em MG

Crime foi descoberto após pernas da mulher serem encontradas perto de rodovia em Minas Gerais

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 15:00

Publicado em 

12 nov 2018 às 15:00
Criminoso jogou o corpo da criança em uma fossa sem uso que existe na propriedade Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Um produtor rural foi preso em um sítio em Silvianópolis (MG) no sábado, 10, acusado de matar a companheira e a filha dela. Depois ele esquartejou os corpos, mas o crime acabou descoberto a partir de duas pernas que foram localizadas próximas a uma rodovia na terça-feira, 6. Em seguida outras partes foram achadas em diferentes locais.
O acusado, Luiz Carlos Martins, de 47 anos, alegou ter matado Francileide Assis Barbosa, de 26 anos, devido a problemas no relacionamento. Já a filha dela, Bruna Carla Assis, de 5 anos, foi morta em seguida, ao se deparar com a mãe sendo assassinada. Os corpos foram esquartejados no porão da casa, que ficou com marcas de sangue por todo lado.
Os crimes ocorreram há duas semanas, tendo a polícia identificado as vítimas graças a tatuagens em uma perna da mulher. Ela morava em Feira de Santana (BA) e teria conhecido o suspeito há pouco tempo, ocasião em que foi junto com a filha morar com ele na zona rural.
À polícia ele contou ter matado as duas a marteladas e depois cortado os corpos usando uma faca e uma serra. E que saiu parar sumir com as partes, mas resolveu jogar o corpo da criança em uma fossa sem uso que existe na propriedade.
Sumiço
"O corpo da mulher foi espalhado por uma área de até 70 quilômetros de distância", explicou o delegado Rodrigo Bartoli. Segundo ele, a cabeça e as ferramentas usadas no crime o homem contou ter jogado em um rio, mas elas não foram localizadas.
As partes encontradas serão mandadas para a Bahia, onde serão sepultadas. O acusado, que segundo o delegado não demonstrou arrependimento ao depor, foi indiciado por duplo feminicídio, com agravantes, e transferido para o Presídio de Pouso Alegre (MG).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados