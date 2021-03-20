Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Procuradoria pede afastamento de Bolsonaro da gestão da pandemia
Medida cautelar

Procuradoria pede afastamento de Bolsonaro da gestão da pandemia

Solicitação foi encaminhada nesta sexta-feira para o Tribunal de Contas da União, e se estende também aos ministros da Saúde, Casa Civil e Fazenda

Publicado em 19 de Março de 2021 às 22:28

Publicado em 

19 mar 2021 às 22:28
Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão
Caso o pedido seja acatado, Jair Bolsonaro seria substituído por Hamilton Mourão na gestão da pandemia Crédito: Alan Santos/PR
A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta sexta (19) o afastamento temporário do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) das funções e competências administrativas relacionadas à pandemia de Covid-19. A solicitação foi encaminhada ao Tribunal de Contas da União (TCU) e também é estendida aos ministros da Saúde, Casa Civil, Fazenda e outras autoridades que a Corte possa identificar como responsáveis pela ‘atual situação caótica no atendimento público de saúde da população.
Para o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, que assina o documento, os relatos nos mais diversos veículos de comunicação por todo o país indicam a perda completa de controle da administração pública na gestão da pandemia. "Além do esgotamento de leitos nas UTIs das redes municipais, estaduais e federais, anuncia-se o iminente colapso no fornecimento de oxigênio, insumo elementar no tratamento da doença", pontua. 
Na avaliação de Lucas Furtado, as autoridades públicas, sobretudo o governo federal, poderiam ter agido a tempo de evitar a tragédia. "O município de Manaus viveu drama semelhante ao que agora se espalha por todo o país. Mas o sofrimento dos seus habitantes não serviu nem sequer de exemplo para o governo central adotar medidas preparatórias para evitar que as mesmas dificuldades multiplicassem incontavelmente o número de vítimas por todo o Brasil", ressalta em outro trecho do documento. 
O subprocurador valoriza o esforço de Estados e municípios que têm adotado estratégias para mitigar a crise provocada pela Covid, e lamenta não constatar a mesma conduta na esfera federal. 
"A luta incansável dos Estados e municípios não tem sido suficiente para conter o cenário vivido! A atuação central se faz necessária e primordial! Um exemplo disso seria a utilização de licitações concentradas pelo Ministério da Saúde em prol de todo país. Porém, não é isso que tenho visto. Pelo contrário, o que vemos é uma atuação central em desencontro das orientações dos organismos internacionais de saúde", frisa Lucas Furtado.
Em suas alegações, o subprocurador também aponta que "o momento presente, então, em que a desídia e a inércia das autoridades federais ameaçam o sacrifício do valor supremo para qualquer sociedade civilizada – a vida humana – põe o TCU diante da tarefa urgente de, superando eventuais acanhamentos e com a coragem que a tragédia ora vivida requer, reconhecer que cabe sua intervenção administrativa, que a população clama e requer, por todos e quaisquer meios que tiver a seu alcance, mesmo os mais extremos, para garantir a prestação mínima de serviços à população, ainda que a proteção ao erário não apareça em primeiro plano."
Na argumentação, Lucas Furtado ainda descreve a queda de aprovação de Jair Bolsonaro nas pesquisas, com indicativo de que a população considera que o presidente não faz uma boa gestão da pandemia. 
O afastamento de Bolsonaro, se for concedido, daria ao vice-presidente Hamilton Mourão "a legitimidade, a competência administrativa e a autoridade para nomear autoridades substitutas daquelas afastadas," conforme também consta no pedido do subprocurador. 
Com informações do Estadão

LEIA MAIS 

Bolsonaro acena ao Congresso para evitar CPI, mas mantém enfrentamento

Bolsonaro atinge nível recorde de menções negativas no Twitter

Com hospitais em colapso, Bolsonaro entra com ação contra medidas restritivas

Prefeitos cobram de Bolsonaro ações para evitar falta insumos contra a Covid

Em momento mais crítico da Covid, Bolsonaro questiona ocupação de UTIs

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Procuradoria-Geral da República (PGR) Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados