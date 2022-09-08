Procuradoria instaura inquérito civil sobre gasto do 7 de Setembro no Rio

Bolsonaro em ato em Copacabana Crédito: Folhapress

ITALO NOGUEIRA

A Procuradoria afirma, na instauração do inquérito, não ter notado "cuidado necessário e suficiente esforço de autocontenção para diferenciar as celebrações do bicentenário da independência da manifestação político-partidária que se realizou no local".

Um dos itens que chamou a atenção dos procuradores foi o fato do palco do ato oficial ter uma ligação direta, gradeada, com o carro de som onde Bolsonaro e aliados discursaram.

"Havia um palanque na Avenida Atlântica, sem qualquer indicação de função específica, e que estava separado por poucos metros de carro de som onde existiam manifestações políticas. Além disso, aparentemente havia a circulação neste espaço não apenas de autoridades, mas também de pessoas postulantes a cargos eletivos nas próximas eleições. Em outras palavras, não era possível distinguir o evento oficial da manifestação político-partidária que estava sendo realizada."

Antes da instauração do inquérito, o MPF já havia questionado as Forças Armadas sobre que medidas estavam tomando para evitar a politização do ato oficial. Exército, Marinha e Aeronáutica não detalharam nenhuma ação para impedir a confusão iminente.

O MPF vai notificar o Ministério da Defesa e os comandos locais das Forças Armadas para saber os gastos com o evento, bem com a Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo estadual sobre apoio ao ato.