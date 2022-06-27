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Em São Paulo

Procurador que agrediu colega pode ser multado em mais de R$ 15 mil por secretaria

Demétrius Oliveira de Macedo foi preso; Secretaria da Justiça e Cidadania de SP vai investigar violência

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 07:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2022 às 07:30
A Secretaria da Justiça e Cidadania de SP vai investigar a violência sofrida pela procuradora-geral Gabriela Samadello Monteiro, em Registro, no interior paulista, na semana passada. A conclusão do expediente pode levar o autor das agressões, o procurador Demétrius Oliveira de Macedo, a pagar uma multa no valor de R$ 15.985.
Violência
A procuradora-geral Gabriela Samadello Monteiro de Barros, 39, é agredida por colega, o também procurador Demetrius de Oliveira de Macedo, 34, na sede da Prefeitura de Registro (SP). Crédito: Reprodução
Flagrado em vídeo agredindo a procuradora-geral, Macedo foi preso na quinta-feira (23). O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra ele por tentativa de homicídio e feminicídio
A agressão ocorreu na sede da Prefeitura de Registro, onde ambos trabalham - após o caso, a gestão afastou o procurador por 30 dias. O episódio teria sido motivado pela abertura de um procedimento disciplinar contra Macedo para apurar comportamentos inadequados no trabalho.
No caso do promotor de Registro, a investigação será a primeira conduzida pela Coordenação de Políticas para Mulheres da secretaria. Criado em março deste ano, o órgão busca apurar infrações administrativas decorrentes de qualquer forma de discriminação e ofensa contra a honra ou a integridade física de mulheres. A conclusão será enviada ao Ministério Público.

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