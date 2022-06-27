Procurador que agrediu colega pode ser multado em mais de R$ 15 mil por secretaria

A procuradora-geral Gabriela Samadello Monteiro de Barros, 39, é agredida por colega, o também procurador Demetrius de Oliveira de Macedo, 34, na sede da Prefeitura de Registro (SP). Crédito: Reprodução

Flagrado em vídeo agredindo a procuradora-geral, Macedo foi preso na quinta-feira (23). O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra ele por tentativa de homicídio e feminicídio

A agressão ocorreu na sede da Prefeitura de Registro, onde ambos trabalham - após o caso, a gestão afastou o procurador por 30 dias. O episódio teria sido motivado pela abertura de um procedimento disciplinar contra Macedo para apurar comportamentos inadequados no trabalho.