Saúde

Procura por vacina contra meningite dispara após morte de neto de Lula

Há 12 tipos de meningite meningocócica, mas os mais prevalentes no Brasil são os tipos A, B, C, W e Y. A rede pública de saúde oferece a vacina contra o tipo C

Publicado em 03 de Março de 2019 às 12:13

Publicado em 

03 mar 2019 às 12:13
Lula com o neto, morto por conta da meningite Crédito: Reprodução/Redes sociais
A morte de Arthur Araújo Lula da Silva, 7, neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meningite meningocócica, na sexta-feira (1º), provocou corrida de famílias a clínicas para vacinação.
Há 12 tipos de meningite meningocócica, mas os mais prevalentes no Brasil são os tipos A, B, C, W e Y. A rede pública de saúde oferece a vacina contra o tipo C. Para se imunizar contra as outras formas da doença, é preciso ir a uma clínica particular que disponibilize a vacina para os demais tipos.
> Meningite meningocócica: vacina é a melhor forma de prevenir a doença
Quatro clínicas em São Paulo procuradas pela reportagem neste sábado (2) e a rede Pró Matre-Santa Joana informaram que houve forte aumento da procura pela vacina.
O preço da dose está na casa dos R$ 575. A clínica Vacin Ville, com unidades na Granja Viana (zona oeste) e em Alphaville (Grande SP), aplicou em dois dias a metade do estoque do mês. Foram 150 doses do tipo B e 400 da conjugada quadrivalente.
A pediatra e dona da clínica, Lilian Zaboto, alertou que não há motivo para pânico. "As pessoas têm o péssimo hábito de se alarmar com fatos, quando deveriam se preocupar em manter a caderneta de vacinação em dia", afirma.
Na rede Pró Matre-Santa Joana, a vacina acabou às 16h. Foram aplicadas cerca de 300 doses. O serviço deverá retornar com distribuição de senhas.
A jornalista Cristiane Mattar, 34, conseguiu imunizar a filha de 7 anos. "O pediatra já vinha aconselhando, mas a morte do neto do Lula pesou", disse.
O presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacina, Geraldo Barbosa, disse que pode haver atraso na reposição do estoque, além do encarecimento do produto. 

