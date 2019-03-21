Procon manda Google e WhatsApp "tirarem do ar" a boneca Momo

O Procon SP notificou o Google e o WhatsApp para que suspendam a veiculação de vídeos sobre a personagem “Momo”, dirigida ao público infanto-juvenil e que incita meninos e meninas à violência e mesmo ao suicídio. “Chegou ao conhecimento do Procon-SP que vídeos voltados ao público infantil, veiculados no Youtube e WhatsApp, são interrompidos com inserções de uma animação em que uma personagem identificada como “Momo” incita e demonstra práticas suicidas e ações violentas”, diz o comunicado.