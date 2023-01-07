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Contaminação

Primeiro caso da Ômicron XBB.1.5 no Brasil é identificado em São Paulo

Especialistas têm demonstrado preocupação com a chegada dessa subvariante que, além de mais transmissível e recomendam que população complete esquema vacinal contra a covid-19
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 jan 2023 às 09:33

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 09:33

O subtipo BA.2 da Ômicron é mais contagiosa que a variante “original“
O subtipo BA.2 da Ômicron é mais contagiosa que a variante “original“ Crédito: Freepik
A rede de saúde integrada Dasa informou nesta sexta-feira (5) ter identificado o primeiro caso da subvariante da Ômicron XBB.1.5 no Brasil. O caso foi identificado em amostra de uma paciente de Indaiatuba, no interior de São Paulo. A amostra teria sido coletada em novembro do ano passado.
Segundo a Dasa, o caso já foi comunicado ao Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, e a amostra se encontra no Gisaid, o repositório mundial de sequenciamento.
Segundo a epidemiologista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, a subvariante XBB.1.5 é a versão mais transmissível da covid-19 identificada no mundo até agora.
A epidemiologista disse que a subvariante já foi identificada em 29 países e pode estar circulando em outros locais sem ter sido detectada. “Esperamos mais ondas de infecção em todo o mundo, mas isso não precisa se traduzir em mais ondas de morte porque nossas contramedidas continuam funcionando.”
Especialistas brasileiros têm demonstrado preocupação com a chegada dessa subvariante que, além de mais transmissível, parece também escapar parcialmente das defesas, embora, até este momento, não haja indicação de que provoque doença mais grave do que já é conhecido, até agora, das Ômicrons. Eles recomendam que a população continue a usar máscaras de proteção e complete o esquema vacinal contra a covid-19, que protege principalmente contra formas graves da doença.
A Agência Brasil procurou o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo para obter mais informações sobre a identificação deste caso em Indaiatuba, mas, até o momento, não obteve retorno.

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