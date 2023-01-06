Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Primeira-dama, Janja mostra danos no Palácio da Alvorada; veja fotos
Problemas

Primeira-dama, Janja mostra danos no Palácio da Alvorada; veja fotos

Mulher de Lula denuncia mau estado de conservação e ausência de objetos na residência presidencial em Brasília
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2023 às 15:26

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 15:26

SÃO PAULO - Rosângela Lula da Silva, a Janja, mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, denunciou o mau estado de conservação e reclamou da ausência de alguns objetos no Palácio da Alvorada, residência presidencial em Brasília.
Em entrevista para o canal Globonews, a primeira-dama passeou com a apresentadora Natuza Nery pelo local e mostrou a área privativa do Palácio. Ela disse que o casal só irá se mudar após a realização de inventário completo.
Primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, com a jornalista Natuza Nery no Palácio da Alvorada
Primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja (à direita), com a jornalista Natuza Nery no Palácio da Alvorada Crédito: Globonews/Reprodução
Nas imagens, foi possível ver o piso estragado, estofados rasgados, uma mesa quebrada, tapetes furados e até paredes mofadas.
"O que a gente percebe é a falta de cuidado, de manutenção... os pés dos móveis, que são de latão, não estão polidos. Os móveis não são os originais. A gente vai tentar recuperar isso", disse Janja. 
Janja disse que ainda é necessário visitar o depósito da Presidência. "A Presidência da República tem um depósito de móveis e ver o que foi para lá. Tem muitos objetos, que foram transportados de um lado para o outro, daqui para o Jaburu. Então a gente precisa localizar esses objetos."
A primeira-dama também deu falta de algumas obras de arte. Durante a gestão Jair Bolsonaro, de 2018 até 2022, o ex-presidente retirou várias obras de arte sacra e transferiu para o Palácio do Jaburu, da vice-presidência. A residência apresentava um par de anjos barrocos e quatro estátuas de santos nas salas.

Problemas encontrados, segundo Janja 

  • Parte da madeira da sala de estar lascada 
  • Infiltrações no teto 
  • Piso de madeira de jacarandá com rachaduras 
  • Vidros rachados 
  • Poltrona de couro rasgada
  • Tapete com buracos 
  • Arte sacra do século 19 deixada no chão

Danos no Palácio da Alvorada, segundo a primeira-dama

"Lula ficou um pouco desolado, porque ele morou um ano e pouco com a dona Marisa na Granja do Torto para fazer uma grande reforma no Alvorada e aí encontrar isso em dez anos"
Rosângela Silva, a Janja - Primeira-dama fala sobre a reação do presidente ao ver o estado de conservação do Palácio do Alvorada
Durante a visita, Janja também mostrou alguns equipamentos usados em transmissões ao vivo feitas pelo ex-presidente nas redes sociais. Além disso, disse que foram encontrados objetos pessoais de Bolsonaro no Alvorada. A primeira-dama afirmou que tudo será recolhido, encaixotado e devolvido aos antigos ocupantes do palácio.

LEIA MAIS

Repórter fotográfico é agredido e roubado em ato bolsonarista em MG

Lula diz que 'quem fizer errado será convidado a deixar o governo'

População de baleias jubarte volta a crescer no litoral do Brasil

Lula sanciona lei que cria o Dia Nacional do Candomblé

Governo aciona EUA e Interpol por extradição do blogueiro Allan dos Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Brasília (DF) Política governo federal Janja
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados