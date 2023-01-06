Primeira-dama, Janja mostra danos no Palácio da Alvorada; veja fotos

Em entrevista para o canal Globonews, a primeira-dama passeou com a apresentadora Natuza Nery pelo local e mostrou a área privativa do Palácio. Ela disse que o casal só irá se mudar após a realização de inventário completo.

Primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja (à direita), com a jornalista Natuza Nery no Palácio da Alvorada Crédito: Globonews/Reprodução

Nas imagens, foi possível ver o piso estragado, estofados rasgados, uma mesa quebrada, tapetes furados e até paredes mofadas.

"O que a gente percebe é a falta de cuidado, de manutenção... os pés dos móveis, que são de latão, não estão polidos. Os móveis não são os originais. A gente vai tentar recuperar isso", disse Janja.

Janja disse que ainda é necessário visitar o depósito da Presidência. "A Presidência da República tem um depósito de móveis e ver o que foi para lá. Tem muitos objetos, que foram transportados de um lado para o outro, daqui para o Jaburu. Então a gente precisa localizar esses objetos."

A primeira-dama também deu falta de algumas obras de arte. Durante a gestão Jair Bolsonaro, de 2018 até 2022, o ex-presidente retirou várias obras de arte sacra e transferiu para o Palácio do Jaburu, da vice-presidência. A residência apresentava um par de anjos barrocos e quatro estátuas de santos nas salas.

Problemas encontrados, segundo Janja

Parte da madeira da sala de estar lascada

Infiltrações no teto

Piso de madeira de jacarandá com rachaduras

Vidros rachados

Poltrona de couro rasgada

Tapete com buracos

Arte sacra do século 19 deixada no chão



Danos no Palácio da Alvorada, segundo a primeira-dama

"Lula ficou um pouco desolado, porque ele morou um ano e pouco com a dona Marisa na Granja do Torto para fazer uma grande reforma no Alvorada e aí encontrar isso em dez anos" Rosângela Silva, a Janja - Primeira-dama fala sobre a reação do presidente ao ver o estado de conservação do Palácio do Alvorada