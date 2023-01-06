Primeira-dama, Janja mostra danos no Palácio da Alvorada; veja fotos

SÃO PAULO - Rosângela Lula da Silva, a Janja, mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, denunciou o mau estado de conservação e reclamou da ausência de alguns objetos no Palácio da Alvorada, residência presidencial em Brasília.
Em entrevista para o canal Globonews, a primeira-dama passeou com a apresentadora Natuza Nery pelo local e mostrou a área privativa do Palácio. Ela disse que o casal só irá se mudar após a realização de inventário completo.
Nas imagens, foi possível ver o piso estragado, estofados rasgados, uma mesa quebrada, tapetes furados e até paredes mofadas.
"O que a gente percebe é a falta de cuidado, de manutenção... os pés dos móveis, que são de latão, não estão polidos. Os móveis não são os originais. A gente vai tentar recuperar isso", disse Janja.
Janja disse que ainda é necessário visitar o depósito da Presidência. "A Presidência da República tem um depósito de móveis e ver o que foi para lá. Tem muitos objetos, que foram transportados de um lado para o outro, daqui para o Jaburu. Então a gente precisa localizar esses objetos."
A primeira-dama também deu falta de algumas obras de arte. Durante a gestão Jair Bolsonaro, de 2018 até 2022, o ex-presidente retirou várias obras de arte sacra e transferiu para o Palácio do Jaburu, da vice-presidência. A residência apresentava um par de anjos barrocos e quatro estátuas de santos nas salas.
Problemas encontrados, segundo Janja
- Parte da madeira da sala de estar lascada
- Infiltrações no teto
- Piso de madeira de jacarandá com rachaduras
- Vidros rachados
- Poltrona de couro rasgada
- Tapete com buracos
- Arte sacra do século 19 deixada no chão
Danos no Palácio da Alvorada, segundo a primeira-dama
"Lula ficou um pouco desolado, porque ele morou um ano e pouco com a dona Marisa na Granja do Torto para fazer uma grande reforma no Alvorada e aí encontrar isso em dez anos"
Durante a visita, Janja também mostrou alguns equipamentos usados em transmissões ao vivo feitas pelo ex-presidente nas redes sociais. Além disso, disse que foram encontrados objetos pessoais de Bolsonaro no Alvorada. A primeira-dama afirmou que tudo será recolhido, encaixotado e devolvido aos antigos ocupantes do palácio.